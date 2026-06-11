Máximo Kirchner viene a Paraná y realizará un acto en la sede de ATE

La actividad está prevista para las 18:30 y contará además con la presencia de dirigentes políticos y sociales, trabajadores, sindicalistas y organizaciones estudiantiles.

La capital provincial será el punto de partida de una serie de encuentros que Kirchner llevará adelante en distintos puntos del país al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

“En el acto se debatirá sobre el nuevo capítulo del proceso de proscripción política que pesa sobre quien fuera dos veces presidenta de la Nación, y actual referente del peronismo”, se indicó desde la organización.

En ese marco, la actividad en Paraná buscará expresar el reclamo de "Cristina Libre", una consigna que en los últimos meses reunió movilizaciones y manifestaciones en distintos puntos del país.

La convocatoria también pondrá el foco en la situación social y económica que atraviesan amplios sectores de la población, en un contexto que impacta cada día con mayor fuerza sobre la vida cotidiana de millones de argentinos, publicó Apf Digital.