Después de un año estancado, se retoma el debate para eliminar pensiones de exgobernadores: quiénes las cobran

Este martes el Senado retomará el debate sobre el proyecto de ley que busca derogar las pensiones de exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos. La iniciativa está paralizada hace más de un año. ANÁLISIS relevó quiénes perciben el beneficio y quiénes optaron por la jubilación ordinaria.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo al inicio de la gestión de Rogelio Frigerio está en la agenda de la reunión de la Comisión de Legislación General que se realizará este martes a las 12.

A pocos días de asumir, Frigerio anunció en una conferencia de prensa que enviaría a la Legislatura ese proyecto que, efectivamente, ingresó y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en abril de 2024. Desde entonces, su tratamiento se paralizó en el Senado.

“Hace mucho que estoy esperando que se sancione la eliminación de la pensión vitalicia del gobernador y el vice. Ojalá la podamos hacer antes de que salga la reforma jubilatoria, porque lo hice también en ese sentido: intentando dar el ejemplo”, expresó el mandatario semanas atrás en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

ANÁLISIS realizó un relevamiento para saber quiénes han tramitado este beneficio en la provincia:

-Sergio Montiel: comenzó a cobrar la pensión vitalicia en 1987, al término de su primer mandato. En 1999 lo suspendió cuando fue nuevamente electo y volvió a percibirlo a partir de 2003. Lo cobró hasta su fallecimiento en 2011 y luego el derecho pasó a su viuda, Marta Jordán.

-Jorge Busti: nunca cobró la pensión vitalicia, ya que optó por su jubilación ordinaria. La percibió hasta su fallecimiento y luego el derecho pasó a su viuda, la ex diputada nacional Cristina Cremer.

-Mario Moine: cobra la pensión desde 1996 cuando finalizó su mandato como gobernador. En 2019 informó que decidió resignar el 40 por ciento, que descuenta la Caja de Jubilaciones cada mes, que destina a organizaciones sociales y religiosas.

-Sergio Urribarri: no cobra la pensión vitalicia, ya que optó por percibir su jubilación ordinaria.

-Gustavo Bordet: no tramitó la pensión al término de su mandato y percibe su dieta de diputado nacional.

-Jorge Martínez Garbino: fue vicegobernador de Montiel en su primer mandato. Percibe la pensión desde 1987.

-Domingo Rossi: fue vicegobernador de Busti en su primer mandato y comenzó a percibir la pensión en 1992. La cobró en los períodos en los que no fue intendente de Santa Elena (va por su sexto mandato).

-Hernán Orduna: fue vicegobernador de Moine y por ese rol percibe la pensión.

-Héctor Alanis: fue vicegobernador de Busti en el segundo mandato y cobra la pensión desde que no ocupa cargos públicos.

-Edelmiro Pauletti: fue vicegobernador de Montiel en el segundo mandato, renunció en 2002 en plena crisis institucional, cobra la pensión.

-Pedro Guastavino: fue vicegobernador de Busti en su último mandato, tramitó y cobra el beneficio desde que dejó la banca de senador nacional, en 2020.

-José Lauritto: fue vicegobernador de Urribarri en su primer mandato y desde entonces ha estado en la función pública como ministro, delegado en la CARU e intendente de Concepción del Uruguay, por lo cual no cobra la pensión vitalicia.

-José Cáceres: fue vicegobernador de Urribarri en su segundo mandato y al término comenzó a cobrar la pensión, pero suspendió el beneficio cuando asumió como diputado provincial y actualmente es parlamentario del Mercosur.

-Adán Bahl: fue vicegobernador de Bordet en su primer mandato. Al término de su función tramitó el beneficio, pero optó por cobrar su sueldo de intendente. Una vez finalizada la gestión, pidió la reactivación y comenzó a cobrar, hasta que asumió como senador nacional y pasó a percibir la dieta correspondiente.

-Laura Stratta: fue vicegobernadora de Bordet en su segundo mandato. Tramitó la pensión a horas de terminar su función, se le otorgó en tiempo record y suspendió su cobro para percibir la dieta como diputada provincial.