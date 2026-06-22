Se presentó un oferente para terminar viviendas con recursos provinciales en Faustino Parera

El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitó la terminación de cuatro viviendas en la localidad de Faustino Parera, financiadas con fondos provinciales en el marco del programa Ahora Tu Hogar. Se presentó una oferta económica.

La ceremonia se desarrolló en la sede del organismo provincial y fue encabezada por el titular del IAPV, Manuel Schönhals, quien estuvo acompañado por el vocal Eduardo López Segura; el representante de la empresa constructora y personal técnico de la repartición provincial, entre otras autoridades.

Al respecto, Schönhals señaló que "la tranquilidad del techo propio dignifica a la familia y permite a cada uno de sus integrantes proyectar un futuro mejor". El funcionario destacó "las gestiones impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio para reactivar y sostener la obra pública en la provincia".

Por último, el directivo remarcó que "sabemos la importancia que tiene una vivienda para quien la necesita y la expectativa que estas obras generan en la ciudadanía, a partir de las soluciones habitacionales que se brindan a los habitantes de cada una de las localidades entrerrianas".

Ahora Tu Hogar

En Faustino Parera se terminarán cuatro viviendas. En la licitación se presentó una oferta económica correspondiente a la empresa Sittner Construcciones, que cotizó los trabajos por más de 172 millones de pesos.