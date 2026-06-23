Con una inversión récord de $12.000 millones, 17 empresas compiten por equipar a Vialidad

Este martes se abrieron las ofertas de las licitaciones para la adquisición de 56 máquinas viales, con una inversión que supera los 12.000 millones de pesos, que se destinarán a las zonales de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para fortalecer la logística, optimizar las tareas de conservación y mejorar de la red vial en todo el territorio entrerriano.

"Estamos cumpliendo con un pedido del gobernador Rogelio Frigerio, en el marco del fortalecimiento de una Vialidad que nos permita trabajar mejor y de manera más eficiente a través de nuestras zonales", destacó el director de la DPV, Exequiel Donda. Asimismo, aclaró que "la inversión superior a los 12.000 millones de pesos proviene íntegramente de fondos propios".

El acto tuvo lugar en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y las instancias licitatorias continuarán este miércoles. En la primera licitación, correspondiente a la adquisición de acoplados tanque para combustible, se presentaron tres oferentes. En tanto, para la segunda licitación se recibieron 17 ofertas.

Se trata esta de una inversión histórica en equipamiento vial, algo que no ocurría desde 2011, que se concretó por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio.

La inversión contempla la incorporación de 56 equipos que se sumarán al parque vial provincial. Entre ellos, 18 motoniveladoras; cuatro camiones con caja volcadora tri-vuelco; dos camiones regadores; una pala cargadora; un tractor retroexcavador; 20 acoplados tanque para combustible; cinco acoplados carretones de tres ejes; cuatro acoplados volcadores de tres ejes; y un semirremolque.

El nuevo equipamiento será distribuido entre las 20 zonales de Vialidad provincial, con el objetivo de fortalecer la conservación de la red vial secundaria y terciaria; optimizar la salida de la producción; y garantizar mejores condiciones de transitabilidad para estudiantes, docentes, trabajadores rurales y vecinos de toda la provincia.