Excluyeron de la matrícula a un abogado que fue condenado por amenazas, lesiones y tenencia ilegal de armas

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), excluyó de la matrícula a Flavio Gabriel Steven, de Cerrito, un abogado que en mayo fue condenado a tres años de prisión condicional por lesiones en concurso real, coacciones y tenencia ilegal de arma de fuego. La máxima sanción del organismo fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia, con el número de Resolución 37.173, y fechada el 29 de mayo.

Según puede leerse en la publicación oficial, el CAER pidió a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Entre Ríos, que le remita copia de los autos “Steven Flavio Gabriel s/ Coacciones. Legajo Nº 28.689”.

Desde el CAER consideraron que “en la sentencia de fecha 15 de mayo de 2026 se lo declara autor material y responsable del delito de daño, violación de domicilio, coacciones agravadas, y lesiones en concurso real (primer hecho), amenazas simples (segundo hecho), lesiones graves en grado de tentativa-daño (tercer hecho) y tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil (cuarto hecho) y en consecuencia condenarlo a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, con más el pago de la pena de multa de la suma de pesos un mil (1.000)”.

Por eso el organismo que regula el ejercicio de la abogacía en la provincia, resolvió sancionar a Steven bajo lo dispuesto en el “Art. 40 inc. A y b de la Ley 10855, que expresamente contemplan la situación de los abogados condenados a pena privativa de la libertad y del Art. 70, 2º párrafo de la misma ley”. De modo que al abogado le cupo la sanción de “suspensión y/o exclusión de matrícula”.

La resolución original del CAER dice lo siguiente:

“EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE ENTRE RIOS

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Excluir de la Matrícula al letrado Flavio Gabriel Steven, Matrícula Nº 9379 Folio 254 Tomo I, de sección Paraná, hasta el cumplimiento efectivo de las penas aplicadas, conforme Sentencia.

ARTÍCULO 2º: La presente exclusión comenzará a regir a partir de la fecha de notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º: Comunicar de lo resuelto al Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a la Caja Forense de Entre Ríos y a la Sección Paraná del C.A.E.R.

ARTÍCULO 4º: Publicar la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y en un diario de la zona.

Artículo 5º: Agregar la presente al Registro de Resoluciones – Tomo CLX y copia al legajo respectivo.

Dra. Analia B. Coria, Secretaria Colegio de la Abogacía de E. Ríos, Dr. Santiago Esquivel, Presidente Colegio de la Abogacía de E. Ríos.

Fecha Notificación: 8 de junio de 2026”.

La publicación oficial puede consultarse ingresando AQUÍ.

La investigación detalló una escalada de violencia que comenzó en febrero de 2024 y se extendió hasta abril de 2025.

Qué pasó

El sitio de noticias Ahora hizo una cobertura del caso y el 30 de abril pasado publicó que Steven, de 31 años, tuvo una escalada de violencia entre febrero de 2024 y abril de 2025, a través de distintos hechos. “El primer incidente registrado ocurrió el 26 de febrero de 2024, cuando Steven irrumpió violentamente en el domicilio de una mujer en Cerrito. Tras romper la puerta de ingreso a patadas, el abogado amenazó a la víctima con un arma de fuego de puño, exigiéndole el pago de una supuesta deuda de honorarios mientras la agredía físicamente en el rostro y las piernas”, informó el medio.

Luego se agregó que “la conducta delictiva continuó en abril de 2025. El día 3 de ese mes, Steven amedrentó a un hombre tras un conflicto por el arrendamiento de un campo. Apenas 24 horas después, la violencia escaló: Steven embistió intencionalmente con su camioneta Toyota Hilux el automóvil de otro hombre. Tras el choque, descendió del vehículo y atacó al hombre con un machete, provocándole heridas cortantes en el brazo y el hombro”.

Producto de los episodios violentos, el juez de Garantías Mariano Budasoff, autorizó un allanamiento en la vivienda del imputado. “Las autoridades hallaron dos revólveres calibre .32 largo (marcas Dillon y Tango) en condiciones de funcionamiento, pero sin la debida autorización legal para su tenencia”.