Frío extremo: el SMN renovó el alerta amarillo para toda la provincia de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas por frío para todo el territorio entrerriano, advirtiendo que las bajas temperaturas pueden tener efectos sobre la salud, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.

De acuerdo al mapa de alertas difundido por el organismo nacional, el aviso alcanza a los 17 departamentos de la provincia.

El SMN precisó que el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado sobre la salud, y señaló que las temperaturas pueden resultar peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo.

"Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas", indicó el organismo.

Recomendaciones

Ante el ingreso de una intensa masa de aire frío, el SMN recomienda:

Evitar la exposición prolongada al aire libre.

Mantener una adecuada calefacción de los ambientes, con la ventilación correspondiente.

Abrigarse con varias capas de ropa liviana.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Mantener una alimentación e hidratación adecuadas.

Las bajas temperaturas continuarán durante las próximas jornadas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos y alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.