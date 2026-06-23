Intendentes van al Senado a hablar de la reforma previsional: qué artículos involucran a los municipios

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial retomarán este martes el análisis del proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsado por el Poder Ejecutivo, con una jornada que tendrá como protagonistas a los intendentes entrerrianos.

La reunión fue convocada para las 15 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contará con la participación de representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas, la Liga de Intendentes Vecinalistas y la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio, quienes expondrán sus posiciones y eventuales aportes sobre la iniciativa que propone modificar el régimen jubilatorio provincial.

Los intendentes que se harán presentes este martes son el peronista Adrián Fuertes (Villaguay), los oficialistas Marcelo Cerrutti (Crespo) y Hernán Kisser (Hasenkamp) y los vecinalistas Ulises Tomassi (Cerrito) y Mario Socolovsky (Valle María). Estaba prevista la presencia de Francisco Azcué de Concordia pero avisó que no iba a poder asistir.

La presencia de los jefes comunales aparece como uno de los capítulos más relevantes del proceso de debate abierto por el Senado, ya que el proyecto de reforma contempla medidas que impactan sobre los municipios adheridos al sistema previsional entrerriano, entre ellas el incremento excepcional de los aportes patronales y diversos cambios en las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios.

En las últimas semanas, distintos sectores gremiales, profesionales y sociales han manifestado posiciones encontradas respecto de la propuesta del Ejecutivo, por lo que la palabra de los intendentes genera expectativa en el marco de un expediente que continúa sumando opiniones antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Qué dice el proyecto sobre los municipios

Uno de los puntos más salientes que plantearán los presidentes municipales tiene que ver con el incremento de aportes patronales establecido en el marco de la emergencia previsional que busca declarar la iniciativa. Esta medida, incluida en el artículo 5º, dispone un incremento excepcional del 3 por ciento en los aportes que hacen los municipios durante la vigencia de la emergencia.

Otro aspecto crucial tiene que ver con el financiamiento del déficit. En el artículo 12º se estipula que, ante la insuficiencia de fondos, el Estado provincial, las municipalidades y las comunas deberán solventar el déficit en la proporción que cada uno lo haya originado.

Según vienen explicando en reuniones informativas por toda la provincia las autoridades de la Caja de Jubilaciones, la relación entre activos y pasivos debe ser mínimo de 3 a 1 para asegurar la sustentabilidad del sistema y hoy no se alcanza. En el caso de algunos municipios, hay pocos activos que aportan y muchos jubilados a los que les paga el organismo.

El proyecto apunta a que los gobiernos locales hagan los aportes para emparejar esa situación, pero es probable que los intendentes pidan evaluaciones caso por caso. Y los preocupa especialmente también el artículo 15º, que establece que la Contaduría General de la Provincia podría retener de las sumas que corresponden a municipios y comunas los importes adeudados por aportes e intereses, siendo la comunicación oficial de la Caja de Jubilaciones orden suficiente para proceder, lo que podría complicar seriamente algunas finanzas municipales.

Zoom con Bagnat

“Hay que empezar a ordenar una situación muy despareja. Son mas de 50 municipios con realidades muy distintas”, explicó este martes en Radio Plaza el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

El funcionario contó que mantuvo un zoom con intendentes este lunes y que allí se habló de la necesidad de fijar parámetros generales . “Para algunos es injusto porque están en una situación buena y otros están muy lejos. Viene bien este proceso para mirar cómo las decisiones que se toman hoy en los municipios van a impactar a futuro”, explicó Bagnat.

La agenda del miércoles

El cronograma de reuniones continuará este miércoles, también en el Salón de los Escudos. A las 9 fueron convocadas nuevamente las comisiones para recibir al ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, uno de los principales referentes en materia previsional de la provincia.

Posteriormente, a las 10.30, será el turno del presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

La jornada concluirá a las 16, cuando los legisladores escuchen las exposiciones de los especialistas en Derecho Previsional Emilio Castrillón -ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ)- y Raymundo Kisser -ex diputado provincial por la UCR-, quienes brindarán su visión jurídica sobre el proyecto de reforma impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Con estas nuevas instancias de participación, el Senado continuará recabando opiniones y aportes antes de avanzar con el dictamen del expediente que busca introducir modificaciones estructurales en el sistema previsional entrerriano.