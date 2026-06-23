Para Benedetti, la reforma de la Caja de Jubilaciones es clave para ordenar las cuentas provinciales

El diputado nacional Atilio Benedetti expresó, en charla con el programa A quien corresponda por Radio Plaza, su preocupación por la situación financiera de Entre Ríos y consideró que la provincia enfrenta serias limitaciones estructurales que condicionan su desarrollo.

En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos es el déficit de la Caja de Jubilaciones y planteó que será necesario avanzar en modificaciones para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, se refirió a la situación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, cuya continuidad el representante entrerriano de la Región Centro "no logra entender".

“Es una de las provincias que está más condicionadas”, afirmó, al tiempo que destacó la relación del gobernador Rogelio Frigerio con funcionarios nacionales como un factor que ha permitido afrontar el complejo escenario económico sin mayores sobresaltos.

Benedetti sostuvo que, "al comparar la realidad entrerriana con la de Santa Fe y Córdoba, las diferencias son evidentes". Según explicó, "el elevado costo de funcionamiento del Estado limita la capacidad de inversión en infraestructura y reduce el margen de acción del gobierno provincial".

En relación con la Región Centro, el legislador reconoció que Entre Ríos continúa ocupando una posición desfavorable respecto de sus vecinas. “Está claro que es cierto que somos la hermana pobre de la región centro”, expresó. Además, indicó que "la provincia arrastra problemas estructurales vinculados al peso del empleo público y al déficit previsional, lo que reduce significativamente los recursos destinados a la obra pública".

Por otra parte, Benedetti se mostró crítico respecto de la permanencia de Manuel Adorni en el Gobierno nacional ante las sospechas que pesan sobre el funcionario. “Esto no lo logro entender, dinamitar una de las columnas por las cuales este gobierno ha propuesto un cambio, que es precisamente una lucha frontal contra cualquier sospecha de corrupción”, sostuvo.

Consultado sobre si el vocero presidencial debería apartarse de su cargo, fue categórico: “Absolutamente”. Y agregó que la continuidad del funcionario “le hace un flaco favor a un gobierno que está pidiendo un esfuerzo enorme a la ciudadanía para ordenar el funcionamiento de las cuentas”.

Finalmente, al ser consultado sobre los cuestionamientos hacia el dirigente sindical José Allende y su relación con sectores del oficialismo provincial, Benedetti remarcó la importancia de sostener estándares de transparencia en la función pública. “Esa cuestión de ser y parecer tiene que estar presente todo el tiempo”, afirmó, aunque señaló que el gobierno debe dialogar con los representantes que tienen legitimidad dentro de los distintos sectores.