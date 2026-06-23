Reforma previsional: “Entre 15 y 20 años de aportes son necesarios”, estimó Gastón Bagnat

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, respaldó aspectos centrales del proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura y afirmó que será necesario considerar entre 15 y 20 años de aportes para el cálculo de los haberes iniciales. También defendió la unificación de los criterios de movilidad y aseguró que quienes ya están jubilados no verán afectados sus ingresos.

Bagnat sostuvo en el programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza 94.7), que la movilidad jubilatoria constituye uno de los principales factores que explican las dificultades del sistema previsional provincial. En ese sentido, afirmó que “la movilidad, que es el gran problema secundario que tiene el sistema en cuanto a la distorsión que acelera mucho exponencialmente el desgaste del sistema, entendemos que es un punto que sí o sí hay que unificar, que sí o sí hay que buscar que la movilidad y las paritarias mínimamente se definan dentro de la provincia, que es donde se pagan los sueldos”.

Asimismo, cuestionó que algunas actualizaciones salariales que impactan sobre las jubilaciones se definan fuera de Entre Ríos. “Estar a merced por ahí de una paritaria bancaria en la city porteña, que tienen otra realidad, con un escalafón como el de banco, que tenemos todos pasivos y ningún activo, creo que son de las cosas que explican el desgaste adicional que tuvo el sistema”, señaló.

Respecto de los cambios previstos en la movilidad, el funcionario buscó llevar tranquilidad a los actuales beneficiarios. “Intentamos que entiendan que los que ya están jubilados no van a haber afectado su jubilación y que ya todos quedan con un piso alto en Entre Ríos de jubilaciones, con lo cual entendemos que la evolución de acá en más, si la inflación logra estabilizarse, tendría que ser bastante homogénea en todo el país, en todas las paritarias. Puede estar una décima arriba, una décima abajo, pero ya no vamos a vivir esas diferencias abismales de una paritaria del 2% en un lado y del 20% en otra”, afirmó.

Otro de los puntos en discusión es la posibilidad de ampliar de 10 a 20 años el período de aportes utilizado para calcular el haber jubilatorio inicial. Consultado sobre esa alternativa, Bagnat indicó que aún forma parte de las propuestas que se analizan durante el tratamiento legislativo, explicó en el programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza 94.7).

“Entiendo que es uno de los temas que se están poniendo arriba de la mesa. Han surgido en este proceso tan largo y sobre todo ahora, en el tratamiento legislativo, muchas posturas e ideas que son buenas”, expresó.

En esa línea, remarcó que el proyecto fue elaborado con vocación de consenso. “Esta es una ley que desde el primer minuto buscó el consenso y me parece que lo está certificando. Me parece interesante que se entienda en profundidad por qué es esa medida. Nosotros tenemos un 82% del bruto que se vuelve a ratificar en el texto. Eso nos deja un piso altísimo e indica que cada cinco puntos de paritarias o de movilidad el jubilado recupera un punto de tasa de transferencia; o sea que si yo me jubilé hoy con el 82 y el mes que viene se da un 5% de transferencia, el mes que viene yo ya tengo el 83% y así sucesivamente, porque el piso es alto y eso explica un poco la evolución de las jubilaciones, que han sido más beneficiadas que los sueldos de activos porque el entrerriano llega a ver una recomposición de su poder adquisitivo jubilado”.

Sobre la idea de extender el período considerado para el cálculo del haber inicial, argumentó que la medida permitiría una adaptación más gradual del sistema. “Si lo dosificamos, si lo hacemos más gradual, te vas a recuperar igual, vas a llegar al 100 y lo vas a superar probablemente, pero le das tiempo al sistema a que las otras medidas hagan efecto. Cuanto más nos alejamos de lo que aportamos, el sistema tiene más problemas. Nosotros creemos que entre 15 y 20 años es necesario para poder vivir estos primeros 10 años hasta que el resto de las medidas de edades y todo empiece a tener un poco más de impacto”, afirmó.

Finalmente, indicó que aún no existe una definición cerrada sobre ese aspecto y que continúan realizándose evaluaciones técnicas. “Se están manejando los dos modelos de simulacro, para ver cómo impacta uno o el otro”, concluyó.