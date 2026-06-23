Reforma previsional: intendentes del PJ rechazaron más cargas para los municipios

La Liga de Intendentes Justicialistas expuso ante senadores su posición sobre el proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial. Adrián Fuertes y Rosario Romero, reclamaron que "no se siga desfinanciando a los Municipios que tienen cada vez más obligaciones con menos recursos" y bregaron por "un consenso que no vulnere derechos adquiridos y sostenga el sistema".

En el Salón de los Escudos Jorge Busti de Casa de Gobierno, la Liga de Intendentes Justicialistas presentó su posición sobre el proyecto de reforma previsional que impulsó el gobierno y se discute en comisiones del Senado. En la audiencia se reivindicó la necesidad de recuperar el federalismo, se observaron aspectos que podrían ser inconstitucionales y se realizaron aportes para proteger derechos y preservar el sistema.

El intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, Adrián Fuertes, señaló que el proyecto "plantea un aumento de los aportes patronales por lo que advertimos que la situación en la que está la Caja no es imputable a los municipios. Es decir, nosotros no tenemos regímenes especiales y no hemos decidido la incorporación de empresas privatizadas en la Caja de Jubilaciones de la provincia".

Además, advirtió sobre el alcance de las facultades que se delegan al Ejecutivo: "Como Liga de Intendentes entendemos que queremos venir a participar, hemos sido invitados, traemos nuestros aportes y creemos básicamente dos cosas: que la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo puede generar litigiosidad y manifestaos algo que no tiene que ver directamente con la reforma de la Caja, pero plantear aumentar al tres por ciento los aportes a municipios, que ya venimos de una caída de la recaudación enorme, que no hemos tomado la decisiones que provocaron los déficits de la Caja nos genera un perjuicio terrible”.

En ese sentido, destacó que “los Municipios que de Entre Ríos no dejamos de compartir nuestros aportes financieros con la provincia y la nación, con cuestiones que tienen que ver directamente con responsabilidades provinciales y nacionales ym más allá de eso, ponemos el hombro como municipio, y las tres jurisdicciones trabajamos".

Romero: "Un sistema jubilatorio se corrige con consensos"

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, centró su exposición en el reclamo federal: "Nosotros hicimos un planteo básicamente del federalismo. Los municipios argentinos desde hace muchos años venimos padeciendo merma en los recursos de coparticipación. En estos últimos tres años, mucha más merma, y lo mismo se retrae la coparticipación provincial hacia los municipios. Entonces, bien administrados como estamos, sin déficit, sin generar deuda, no nos parece justo que se afecten los recursos de los municipios aplicando esta ley".

La abogada atribuyó el déficit de la Caja a otras variables que “obedecen a otras razones: la edad jubilatoria y la sobrevida de las personas”. En ese sentido, indicó que “hay que pensar cómo se sostienen los regímenes con la enorme pérdida de recursos coparticipables de Nación y provincias, que es lo que hay que parar. Como también hay que parar que haya impuestos que antes venían a las provincias, como el impuesto al combustible, que hoy ya no vienen y tampoco benefician a los municipios".

La intendenta planteó revisar el sistema con estudios técnicos: "Tenemos que ir mirando los sistemas, corrigiéndolos adecuadamente, teniendo estudios en nuestras manos, estudios actuariales para decir: el que ingresa en la administración estará en esa situación, el que está en la mitad de la carrera verá esta realidad y el que está al fin de su carrera no se ve afectado. Nosotros estamos de acuerdo en sostener el mérito en la administración; los cálculos jubilatorios tienen que hacerse sobre los diez últimos años. Sabemos que las Cajas tienen que tener más recursos, pero demos las batallas donde hay que darlas, y un sistema jubilatorio se corrige con consensos, con acuerdos".

En esa línea, sostuvo que "las leyes jubilatorias son un trazo de futuro, miran al futuro" y que el problema "es del mundo": "Yo creo que un 5% solamente de los países del mundo tienen sistemas que tienen algún superávit; todos los demás dan déficit. Los nuestros van a seguir dando déficit, los estados siempre van a tener que aportar. Pero en ese aporte hay que mirar sensatamente, con sensibilidad, y con la mirada en el sector público que sostiene educación, salud, justicia, lo básico que necesitamos todos los entrerrianos".

Finalmente, advirtió sobre la delegación de facultades: "Vinimos con una propuesta propositiva, pero a advertir que hay varios artículos que violan la no delegación de poderes de un poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Eso hay que corregirlo, hay que corregir el tema de la emergencia, hay que corregir varias cosas".