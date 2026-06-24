Alerta sanitaria: los casos de tuberculosis en Entre Ríos aumentaron casi un 39% en lo que va de 2026

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la provincia registró uno de los incrementos porcentuales más altos del país en la notificación de la enfermedad, en un contexto de suba sostenida a nivel nacional.

La tuberculosis (TB) consolidó su tendencia al alza en la Argentina y encendió las alarmas en la zona Centro, con Entre Ríos como una de las jurisdicciones que evidencia una mayor aceleración en la notificación de casos.

De acuerdo con los datos oficiales del Boletín Epidemiológico Nacional N°813 (SE 23, Año 2026), la provincia experimentó un notable incremento en la detección de la enfermedad si se comparan las primeras 22 semanas de este año con el mismo período de 2025.

El informe detalla que Entre Ríos pasó de registrar 85 casos (con una tasa del 5,83 por 100 mil habitantes) entre las semanas 1 y 22 de 2025, a 118 casos confirmados (tasa de 8,07) en el mismo lapso de 2026. Esto representa una variación porcentual del 38,8%, ubicando a la provincia entre los distritos con mayor crecimiento relativo del país, solo superada por Misiones y Mendoza. En términos absolutos, el territorio entrerriano sumó 33 nuevos afectados bajo vigilancia epidemiológica en lo que va del año.

El panorama nacional y regional

Este incremento local se inscribe en un escenario de alza generalizada. El Boletín destacó que "entre 2020 y 2026, considerando las notificaciones acumuladas desde la SE 1 hasta la SE 22 de cada año, se observa una tendencia general ascendente" a nivel país, habiéndose alcanzado en 2026 "el valor más alto de la serie" con 6.482 casos totales.

La zona Centro, a la que pertenece Entre Ríos junto a Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, es el área geográfica que mayor presión ejerce sobre el sistema sanitario. Según el reporte oficial, "el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo. En términos absolutos, la zona Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 casos más que en 2025". Dentro de este bloque, los mayores aumentos en cantidad de personas diagnosticadas correspondieron a Buenos Aires (+186 casos), Santa Fe (+115), Córdoba (+55) y Entre Ríos (+33).

Causas y perfil de la enfermedad

Las autoridades sanitarias asocian este crecimiento continuo tanto a factores socioeconómicos como a una franca mejora en la capacidad de testeo post-pandemia. Al analizar las conclusiones de la situación general del año anterior (2025) —que cerró con un total de 17.283 notificaciones en el país—, el informe técnico señala: "Este aumento refleja tanto, la persistencia de determinantes sociales y sanitarios que favorecen la transmisión de la patología como la recuperación de las actividades de detección y diagnóstico".

Respecto a quiénes afecta principalmente la enfermedad, el documento detalla que las características epidemiológicas no han variado sustancialmente, sosteniendo "una mayor proporción en varones y un predominio en adultos jóvenes", concentrándose el 61,5% de los casos incidentes a nivel nacional en la población de 15 a 44 años. Asimismo, la localización pulmonar sigue siendo la manifestación más frecuente, alcanzando el 84,4% de los casos totales en Argentina.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud de la Nación remarcó que continúa distribuyendo insumos clave (como cartuchos para diagnóstico molecular y dosis de Derivado Proteico Purificado - PPD) y trabajando junto a los programas provinciales para "fortalecer la notificación de las jurisdicciones al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), promoviendo la nominalización progresiva de los datos y la mejora sostenida de la calidad de los registros en todas las jurisdicciones".

(Fuente: APF)