Antivero: “Hay un alto índice de enojo en las escuelas por la situación salarial y la reforma previsional”

En el contexto de una nueva jornada de paro docente, el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, vaticinó un alto acatamiento a la medida de fuerza, y analizó la realidad del sistema educativo en un contexto de crisis social y económica generalizada.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero vaticinó que “el índice de adhesión va a ser alto, por lo que hemos sondeado a través de las diferentes Seccionales a través de los delegados, entendiendo que hay un alto índice de enojo en las escuelas con respecto a la situación salarial tanto como con la reforma previsional”.

En ese marco, consignó que “el salario mínimo de un docente es de 750 mil pesos, y es más bajo en comparación con Santa Fe y Córdoba, por lo tanto, en la Región Centro somos la provincia más pobre, y si lo comparamos a nivel país con otras provincias, está Misiones como la provincia con haberes salariales docentes más pobres y después seguimos nosotros en Entre Ríos”.

En relación con la diferencia con el gobierno en cuanto a los números de acatamiento al paro, planteó que “es parte del juego; esto siempre ha sucedido, pero ahora se viraliza mucho más por los medios de comunicación y por las redes sociales. El gobierno sale a hacer su juego, y a veces hasta queda en una contradicción, porque no puede unificar la misma comunicación o la misma definición política hacia los 17 Departamentos de la provincia, por lo tanto, lejos está de tener el verdadero pulso de un acatamiento al paro y sale con un porcentaje al aire en contraposición del nuestro, que está relevado a través de los delegados de escuelas”.

“Nosotros en la mayoría de las escuelas tenemos delegados donde le vamos preguntando turno por turno y vamos tomando el pulso del alto acatamiento al paro y vamos sacando los porcentajes y podemos tomar una aproximación. En el último paro donde llegamos prácticamente al 80% nos sorprendió el alto acatamiento, entendiendo que esta definición que ha tenido el gobierno de descontar los días de paro, por supuesto, que termina impactando en el bolsillo de los trabajadores de la educación y muchos no pueden llevar a cabo el paro porque les descuentan, son sostén de familia, están endeudados, y diferentes fundamentos. Todo esto nos acerca al rigor científico de llegar a una aproximación, a un verdadero porcentaje, y detrás viene el gobierno porque busca la disputa de sentido en la sociedad y contrarrestar la medida de fuerza. Y de alguna manera también darle la espalda y negar la problemática que existe, que es el empobrecimiento de los trabajadores”, reflexionó.

Por otra parte, comentó que existen un diálogo entre los secretarios generales de los gremios docentes de cada provincia “en el marco de la CTERA” y “se habla depende del momento. En estos días estuvimos en comunicación con Rodrigo Alonso de Amsafe, en la provincia de Santa Fe, y con María Laura Torres de Suteba. Hay un vínculo según la provincia y según también el vínculo que se genera en los diferentes ámbitos; hay un diálogo que tiene que ver con las problemáticas que nos atraviesan y que encontramos en común”.

En tanto, afirmó que el agravamiento de la crisis, “profundiza la sobrecarga que tienen los docentes en las escuelas porque las problemáticas sociales empiezan a aumentar y no es fácil ir a la escuela y encontrarse con chicos que te dicen que no han comido, que no han desayunado, que no han cenado, inclusive con problemas para vestirse, porque por supuesto el poder adquisitivo de la familia descendió, entonces eso implica también una sobrecarga hasta en lo emocional para el docente. Y esas problemáticas no es que se cuelgan en la puerta de la casa cuando uno ingresa y se dejan, por supuesto que terminan afectando. Además, en muchos comedores de diferentes escuelas –yo lo he visto en escuelas rurales- muchas veces el docente termina poniendo de su bolsillo. Y con esa situación, el docente tiene que pensar la planificación áulica, poniendo prioridad en diferentes contenidos y considerando que el chico no está resolviendo cuestiones básicas como alimentarse”.

Consultado por la gratuidad del traslado para los docentes, como tiene Santa Fe, Antivero sostuvo que en Entre Ríos “no se avanzó; el único avance que hubo en cuanto a eso fue el aumento del código 29 que fue a través de un acuerdo paritario hace exactamente dos años, que es un código que se paga para que el docente se pague el traslado interurbano, de largas distancias. Fue un avance, pero no termina de contener la situación de los docentes que tienen que viajar y trasladarse de un lugar a otro porque casi en la mayoría de los lugares de la provincia no hay servicio de colectivo y entonces los docentes se tienen que trasladar a dedo”.

En tal sentido, indicó que en la provincia hay aproximadamente entre 40.000 y 45.000 docentes, de los cuales entre el 30 y 35% se moviliza entre escuelas de distintas localidades.

En otro orden de temas, se refirió a la problemática de la baja de la matrícula, que desde organismos oficiales adjudican a la cuestión de la natalidad, y también al abandono escolar. Al respecto, afirmó que “es una situación preocupante porque se ha agudizado justamente con la crisis económica, donde, por ejemplo, en el secundario, que es de carácter obligatorio, los chicos dejan la escuela para salir a buscar un trabajo, y estamos hablando de chicos adolescentes que deberían estar en la escuela, tal como dice la Ley Nacional de Educación. Es una situación preocupante en el sentido de que este gobierno o este proyecto político que hoy nos gobierna ve a la educación como un gasto, no lo ve como una inversión ni como un derecho, y ha salido a instalar la idea de que hay una proyección hacia el año 2030 donde habrá un descenso de la matrícula escolar y que eso implica que van a sobrar docentes, entonces lo que se busca es instalar que van a sobrar docentes, por lo tanto, hay que cerrar cargos. En algunos lugares, en otros países, lo que se ha visto en esta situación es una oportunidad para que, al contrario, se refuercen algunos espacios donde se pueda agregar un cargo más, donde se pueda tener un auxiliar ayudando al docente y se pueda fortalecer el proceso de aprendizaje. Lejos está este gobierno de tomar esa interpretación”.

En ese contexto, sostuvo que “no todas las escuelas tienen equipos interdisciplinarios, no todas las escuelas tienen asesores pedagógicos, no todas las escuelas o las escuelas rurales tienen MOI, que son las maestras orientadoras integradoras, y donde las tienen, hay un desborde tremendo por las mismas causas del desborde social que se vive, donde aparecen problemáticas diversas. Hay un desborde tremendo en lo social en las escuelas, que por supuesto termina generando un desgaste en los equipos directivos y en los docentes, y siempre termina cayendo todo sobre los hombros del docente en cuestiones que el mismo Estado se deber hacer cargo”.

Críticas a la reforma previsional

En cuanto al rechazo que formuló AGMER hacia la reforma previsional y las posibles modificaciones que podrían realizarse al proyecto, el dirigente sostuvo que “venimos siguiendo día a día el análisis, lo seguimos analizando y, por supuesto, seguimos parados en el mismo lugar: la 8.732 no se toca. En el caso de la base de cálculo que se planteó en 30 años, luego se pasó a 20 y podría quedar en 15, no deja de ser un ajuste sobre el haber salarial teniendo en cuenta que para el cálculo del haber salarial de los jubilados se toman los últimos 10 años y ahí es donde deja de ser 82% móvil y pasa a ser un porcentaje menor. Ahí aparecen otras variables y otras propuestas de diferentes sectores, como fue el del Partido Justicialista, y no lo conseguimos de ninguna manera. No deja de tirar la carga o la culpa del déficit sobre los trabajadores. Por eso, nosotros seguimos parados en el mismo lugar, seguimos rechazando la reforma y entendemos que nos siguen tomando a los trabajadores como variable de ajuste”.