Denuncian negacionismo del gobierno por ocultar el nombre de la Escuela Técnica “Jorge Pedro Busti” de Paraná

El Frente Entrerriano Federal (FEF) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la sistemática omisión del nombre oficial de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 “Dr. Jorge Pedro Busti” en las gacetillas, publicaciones de obras y canales de difusión oficiales del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

“Cuando una gestión de gobierno decide omitir de manera deliberada y sistemática el nombre oficial de una institución pública, no está incurriendo en un simple ‘ahorro de palabras’ o en un descuido de redacción. Se trata de una decisión política explícita que atenta de forma directa contra la identidad, la memoria y la institucionalidad de una comunidad que ejerció legítimamente su derecho a decidir”, expresaron desde la fuerza política.

En ese sentido, recordaron: “La designación de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 bajo el nombre del tres veces gobernador de los entrerrianos, ‘Dr. Jorge Pedro Busti’, no fue el resultado de un capricho partidario ni de una imposición vertical del poder. Por el contrario, fue el fruto de un proceso ejemplar, democrático y transparente en el que la propia comunidad educativa —integrada por directivos, docentes, alumnos, padres y cooperadores— debatió y votó de forma soberana para definir su denominación, la cual fue posteriormente ratificada y formalizada mediante los mecanismos institucionales que la ley del Estado provincial exige”.

“La conducta adoptada en las recientes gacetillas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, así como en los canales de difusión del Gobierno de la Provincia, donde se la menciona de forma recortada únicamente como ´Escuela Técnica Nº 4´, representa una preocupante falta de madurez democrática. Intentar borrar un nombre de los instrumentos de comunicación pública no altera la historia de la provincia ni el legado de sus dirigentes, pero sí degrada severamente la seriedad institucional de la gestión que ejecuta dicha omisión. Los procesos democráticos de las organizaciones escolares deben respetarse independientemente del signo político que gobierne. Las diferencias ideológicas o los rencores coyunturales jamás pueden estar por encima de las decisiones de un pueblo institucionalizadas por el propio Estado”, enfatizaron.

El comunicado concluye con una fuerte advertencia sobre las prioridades y la capacidad de conducción del área educativa por parte de las autoridades provinciales: “Una gestión que no tiene la madurez necesaria para nombrar a una escuela pública como corresponde por ley, difícilmente cuente con la rigurosidad para gestionarla como corresponde. Las instituciones educativas merecen gobiernos que estén a la altura de su historia y de su comunidad, y no a la altura de sus rencores o disputas electorales”, aleccionaron.

Por último, expresaron: “Desde el Frente Entrerriano Federal instamos al Poder Ejecutivo a rectificar de manera inmediata la forma de mencionar al establecimiento en toda la información pública, garantizando el pleno cumplimiento de la normativa que oficializó su nombre”.