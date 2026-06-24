El IAPV trabaja junto al municipio de Colón en políticas habitacionales

El titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Colón, José Walser con el fin de analizar diferentes alternativas para brindar soluciones en materia habitacional en esa pujante comunidad.

El encuentro, que se desarrolló en la sede del organismo, contó con la presencia del vicepresidente de la repartición, Pablo Omarini, funcionarios y personal técnico del IAPV y del municipio de Colón. Schönhals destacó: "Desde la gestión provincial trabajamos para garantizar el acceso a la casa propia para más familias. Construir viviendas no solo satisface una necesidad básica, sino que también impulsa un proceso productivo que genera empleo y dinamizar diversos sectores vinculados a la construcción".

El funcionario remarcó que "es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La articulación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real".

Por su parte, el intendente Walser aseguró " que venimos trabajando en conjunto para financiar y finalizar 72 viviendas en la ciudad. Esta obra pertenece al ex programa nacional Reconstruir y se ejecutará a través del programa provincial Ahora Tu Hogar".

El jefe comunal valoró el acompañamiento permanente del gobernador Rogelio Frigerio y del organismo provincial y señaló que el "trabajo articulado permite brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos, fortaleciendo las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de la comunidad".