El Senado abrió el proceso de participación ciudadana para evaluar a los postulantes al Consejo de Educación

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado dio a conocer los antecedentes personales, académicos y profesionales de los candidatos propuestos por el Ejecutivo para ocupar cargos de máxima responsabilidad en el Consejo General de Educación.

El Senado de Entre Ríos puso en marcha uno de los procedimientos institucionales más relevantes para la conformación de la conducción educativa provincial. A través de publicaciones realizadas en el Boletín Oficial del 23 de junio, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos dio a conocer los antecedentes personales, académicos y profesionales de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de máxima responsabilidad en el Consejo General de Educación (CGE).

La medida alcanza a Carlos Fabricio Cuenca, postulado para desempeñarse como Director General de Escuelas de la provincia, y a Gustavo Luis Blanc, Damián Enrique Schmidt y Mónica Soledad Masetto, quienes fueron propuestos para integrar el cuerpo de vocales del organismo rector de la educación entrerriana.

La publicación no constituye un mero trámite administrativo. Se enmarca en lo establecido por el artículo 19, inciso a), del Reglamento de la Cámara de Senadores, que obliga a dar publicidad a los antecedentes de los candidatos para que la ciudadanía, organizaciones sociales, entidades educativas y cualquier interesado puedan presentar observaciones fundamentadas sobre las calidades y méritos de los postulantes.

De esta manera, durante los 10 días hábiles posteriores a la segunda publicación oficial, los entrerrianos tendrán la posibilidad de expresar opiniones por escrito ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, ya sea mediante la Mesa de Entradas del Senado de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 o por correo electrónico en formato PDF a la siguiente dirección: comisiones_ferrutti@mailsenadoer.gob.ar

El mecanismo busca dotar de transparencia y participación a un proceso que resulta estratégico para el futuro de las políticas educativas provinciales.

Una conducción con fuerte impronta universitaria

La candidatura de Carlos Fabricio Cuenca para encabezar la Dirección General de Escuelas exhibe un perfil predominantemente vinculado a la gestión universitaria. Nacido en Paraná en 1988 y graduado como contador público en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Cuenca desarrolló gran parte de su trayectoria en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), particularmente en la Facultad de Ciencias de la Gestión.

Su carrera institucional registra un ascenso sostenido: fue vicedecano, posteriormente decano durante dos períodos consecutivos y, desde diciembre de 2025, ocupa la presidencia del propio Consejo General de Educación.

La propuesta del Ejecutivo parece apuntar a consolidar una conducción basada en la experiencia de gestión académica y administrativa. Entre sus antecedentes de formación se destacan estudios de posgrado en Contabilidad y Auditoría, capacitación en liderazgo y recursos humanos, además de experiencia en docencia universitaria.

Su eventual designación representaría la continuidad de una línea de conducción estrechamente vinculada a la articulación entre el sistema educativo provincial y el ámbito universitario público.

Representación sindical en el órgano de conducción

Dentro de las postulaciones sobresale el nombre de Gustavo Luis Blanc, cuya trayectoria está estrechamente ligada a la representación gremial docente.

Profesor en Historia y Formación Cívica, Blanc acumula más de dos décadas de participación en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), el principal sindicato docente de la provincia. Fue delegado escolar, congresal y secretario general de la seccional Uruguay entre 2010 y 2017.

Además, participó en instancias paritarias vinculadas a las condiciones laborales del sector educativo y actualmente se desempeña como vocal representante de los trabajadores de la educación dentro del propio CGE.

Su postulación refleja la continuidad de la presencia sindical en la estructura de conducción educativa, una característica histórica del organismo que busca garantizar la participación de los docentes en la definición de políticas públicas del sector.

Un perfil técnico orientado a la gestión educativa

La candidatura de Damián Enrique Schmidt presenta un perfil que combina formación pedagógica, experiencia administrativa y trayectoria docente.

Profesor de Matemática, licenciado en Educación y actualmente cursando una especialización en el área, Schmidt desarrolló funciones de gestión en distintos niveles del sistema educativo. Entre los cargos más relevantes figura la coordinación general del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, una de las instituciones socioeducativas más importantes de la provincia, además de responsabilidades en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná.

Su recorrido profesional muestra una combinación poco frecuente entre experiencia administrativa y trabajo áulico. Mientras ocupaba funciones de gestión, mantuvo actividad docente en establecimientos secundarios, técnicos y universitarios.

La formación complementaria en análisis de datos educativos, evaluación institucional, convivencia organizacional y neurociencias aplicadas a la educación aparece como uno de los rasgos distintivos de su perfil.

En términos políticos e institucionales, su eventual incorporación al cuerpo de vocales aportaría una mirada centrada en la gestión operativa del sistema educativo y en el uso de herramientas técnicas para la toma de decisiones.

Trayectoria territorial y experiencia en concursos docentes

La cuarta postulante es Mónica Soledad Masetto, docente de larga trayectoria en el Departamento Federación y con experiencia directa en la administración educativa provincial.

Profesora de Enseñanza Primaria, acredita casi 25 años de servicio y una carrera desarrollada en distintos niveles del sistema educativo. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como directora Departamental de Escuelas de Federación, función desde la cual coordinó la implementación de políticas educativas en uno de los Departamentos del noreste provincial.

Actualmente integra el Jurado de Concursos del CGE, un organismo clave para la cobertura de cargos docentes y la administración de los procesos de ascenso y titularización dentro del sistema educativo.

Su formación incluye especializaciones vinculadas al abordaje del fracaso escolar, tutorías educativas, legislación escolar y gestión pública con perspectiva de derechos humanos.

Los antecedentes difundidos también destacan reconocimientos recibidos por instituciones comunitarias de Federación, que valoraron su labor al frente de la conducción educativa departamental.

Un proceso clave para la gobernanza educativa

Las postulaciones llegan en un momento de fuertes desafíos para el sistema educativo entrerriano. La recuperación de aprendizajes como una demanda histórica de las últimas décadas, la mejora de los indicadores de permanencia escolar, la actualización de contenidos, la incorporación de tecnologías y las discusiones sobre financiamiento educativo forman parte de la agenda que debe afrontar toda conducción del Consejo General de Educación.

Por esa razón, el proceso de evaluación de antecedentes adquiere especial relevancia política e institucional. La difusión pública de los currículums busca ofrecer elementos objetivos para que la sociedad conozca quiénes podrían ocupar cargos estratégicos en el organismo que administra la educación pública de Entre Ríos.

Una vez cumplido el plazo para la presentación de observaciones ciudadanas, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado deberá analizar la documentación reunida y emitir los dictámenes correspondientes. Posteriormente, las postulaciones serán sometidas a consideración del pleno de la Cámara Alta, instancia que definirá si los candidatos reciben el acuerdo legislativo necesario para asumir formalmente sus funciones.

Más allá del resultado final -que se da casi por descontado-, el procedimiento vuelve a poner en escena un mecanismo de control democrático poco frecuente en otros ámbitos de la administración pública: la posibilidad de que la ciudadanía participe y se pronuncie sobre quienes aspiran a conducir uno de los sectores más sensibles para el desarrollo de la provincia, como es la educación.

Boletín Oficial del 23 de junio de 2026