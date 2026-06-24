Elías sobre la reforma en el Senado: "Hay que evitar que tenga contenido que luego sea anulado en la Justicia"

El expresidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías, expuso este miércoles en el Senado su posición sobre la Reforma Previsional enviada por el Poder Ejecutivo. El exfuncionario apuntó que comparte el diagnóstico sobre el cual se partió la elaboración de la norma, aunque sí resaltó que no coincide del todo con el texto.

“Lo que traté de manifestar es que el proyecto es mejorable, hay que evitar que tenga contenido que luego sea corregido o anulado en la Justicia. Hay que hacer un esfuerzo político y técnico para tratar de encontrar puntos de equilibrio entre la necesidad y la posibilidad de hallar un camino“, indicó Elías.

Sobre las objeciones que le realiza Elías al proyecto, el extitular del organismo apuntó concretamente tres: “El punto que se intenta disponer para que los municipios contribuyan al déficit es algo vulnerable, porque ya hacen aportes y contribuciones. Si se suma otra cosa aparece cuestionable cuál es la naturaleza jurídica de ese componente".

"El otro tiene que ver con tomar los últimos 20 años, porque es razonable la justificación pero hacerlo de un día para otro puede provocar una reducción de hasta el 20% de las jubilaciones y eso promover acciones en Judiciales. Y la movilidad con un solo indicador de Escalafón General puede provocar un deterioro de los haberes”, dijo a Canal 9 Litoral.