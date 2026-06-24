Paro docente: AGMER habló de un 80% de adhesión y el gobierno aseguró que el presentismo superó el 73%

Una nueva jornada de paro docente volvió a dejar en evidencia la fuerte disparidad entre los datos de acatamiento difundidos por los gremios y los números oficiales del gobierno provincial. Mientras la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó que la medida de fuerza registró un 80 por ciento de adhesión en el turno mañana, el Ejecutivo provincial aseguró que la asistencia a las escuelas alcanzó el 73,5 por ciento, lo que implica un acatamiento de apenas el 26,5 por ciento.

Los datos fueron difundidos durante la mañana de este miércoles y reflejan una diferencia de más de 50 puntos porcentuales entre las mediciones realizadas por el sindicato y las efectuadas por el Consejo General de Educación (CGE).

Desde el gobierno se indicó que “un monitoreo exhaustivo realizado por el gobierno provincial constató que la asistencia del personal docente en los establecimientos educativos de la provincia se ubicó en un 73,5 por ciento este miércoles, en el marco de las acciones gremiales dispuestas por los sindicatos docentes”.

Asimismo, se precisó que la información surge de “datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE)”.

Por su parte, AGMER sostuvo que el paro convocado conjuntamente con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) alcanzó un 80 por ciento de adhesión en el turno mañana, ratificando el rechazo del sector a la propuesta salarial y a las políticas impulsadas por el gobierno provincial.

La diferencia entre las cifras difundidas por las partes no es nueva. En el último paro docente también se registró una importante disparidad entre las estimaciones sindicales y las oficiales, una situación que se ha convertido en una constante en cada medida de fuerza del sector educativo.

Las divergencias suelen responder a distintos criterios de medición. Mientras los gremios realizan relevamientos a través de sus seccionales y delegados escolares, el gobierno provincial se basa en los registros de asistencia y carga administrativa de cada establecimiento educativo.

En este contexto, otro de los factores que aparece como determinante en el nivel de adhesión a las medidas de fuerza es la política de descuentos aplicada por el Ejecutivo provincial sobre los días no trabajados. Desde el inicio del conflicto salarial, el gobierno ratificó que descontará las jornadas de paro, una decisión que, según admiten en el propio sector docente, genera un fuerte condicionamiento económico al momento de adherir a las huelgas.

La pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación y la acumulación de descuentos por medidas de fuerza impactan especialmente en los trabajadores de menores ingresos dentro del sistema educativo, un escenario que algunos dirigentes sindicales consideran que puede incidir en los niveles de participación en las protestas.

Pese a ello, los gremios sostienen que el nivel de adhesión continúa siendo elevado y refleja el malestar existente en las escuelas, mientras que el gobierno insiste en destacar los porcentajes de presentismo como señal de que la mayoría de los docentes concurre a sus lugares de trabajo.

La nueva disparidad en los números del paro vuelve a exponer, además del conflicto salarial de fondo, una disputa por la interpretación de los datos y por la construcción del relato en torno al alcance real de las medidas de fuerza en el sistema educativo entrerriano.