Paro docente en la provincia en rechazo a la reforma previsional y por mejoras salariales

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Seccional Entre Ríos realizan este miércoles 24 de junio un paro docente y movilización.

La medida de fuerza es por 24 horas y, según manifestaron, es en reclamo por mejoras salariales, para lo cual instan al Gobierno provincial a convocar a reapertura de paritarias. También manifestaron su rechazo al proyecto de reforma previsional.

Se prevén concentraciones en distintos puntos de la provincia. El paro se realiza en coincidencia con el plan de acción impulsado por la Multisectorial, para lo cual habrá hoy movilizaciones en las principales ciudades entrerriana, publicó Ahora.

Reclamos

Desde Agmer argumentaron que el paro se debe a “la falta de convocatoria del Gobierno provincial para discutir salarios y luego del fracaso de la paritaria del mes de mayo, donde solo se otorgaron sumas que desconocen el proceso inflacionario y el atraso de nuestros sueldos”.

Sumado a esto, cuestionaron “la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados”.

En tanto, Amet también apuntó a la falta de convocatoria a una paritaria salarial por parte del Gobierno provincial y exigió una recomposición urgente de los haberes docentes.

Asimismo, el gremio de docentes técnicos ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional vinculado a la Ley 8.732, iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo y que ha generado cuestionamientos por parte de distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores.