Reforma previsional: Juntos destacó el debate, las propuestas de cambios y ahora se avanza en el dictamen

El bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos destacó el proceso de debate que se desarrolla en torno al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y remarcó la amplia participación de sectores políticos, gremiales, profesionales y sociales en las comisiones legislativas.

Desde el oficialismo valoraron las instancias de diálogo y escucha que permitieron recoger aportes y observaciones sobre la iniciativa, al tiempo que anticiparon que el texto original podría incorporar modificaciones antes de la elaboración del dictamen que será elevado al recinto.

"A lo largo de las distintas jornadas de trabajo, se garantizó la participación de todos los sectores involucrados en la discusión de una iniciativa de alta sensibilidad institucional, social y económica para la provincia", dijeron en un comunicado.

En ese sentido, refirieron que "funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes gremiales, federaciones de jubilados, intendentes, colegios profesionales y especialistas en la materia pudieron expresar libremente sus opiniones, plantear observaciones, realizar aportes y exponer sus ideas sobre el proyecto en análisis".

Desde el bloque oficialista valoraron "especialmente esta instancia de apertura, escucha y diálogo plural, porque entendemos que los debates profundos y responsables requieren precisamente de la participación de todos los actores alcanzados por una reforma de estas características". "El intercambio de miradas, experiencias y propuestas enriquece el trabajo legislativo y fortalece la búsqueda de soluciones sostenibles y justas para el sistema previsional entrerriano", añadieron.

En ese marco, remarcaron que, concluida esta etapa de exposiciones, se "abre ahora un tiempo de análisis pormenorizado del proyecto y de cada uno de los aportes realizados en comisión".

"Entendemos que seguramente se introducirán modificaciones a la iniciativa original, en función de las observaciones, sugerencias y planteos que fueron acercados por los distintos sectores. Durante los próximos días, las comisiones continuarán trabajando en la elaboración de un dictamen que refleje ese proceso de debate y revisión, con el objetivo de arribar a una propuesta seria, equilibrada y responsable, que luego pueda ser tratada por el pleno del Senado en el recinto", subrayaron.

Finalmente, los senadores de Juntos reafirmaron el "compromiso con un tratamiento serio, transparente y participativo de la reforma previsional, convencidos de que las transformaciones de fondo deben construirse con responsabilidad institucional, vocación de diálogo y una mirada puesta en la sustentabilidad del sistema, el respeto a los derechos y el futuro de la provincia".