Cuatro ofertas económicas para construir nuevas viviendas en Larroque

Con fondos provinciales, se licitaron 18 viviendas tipo dúplex para la ciudad de Larroque, que se ejecutarán a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en el marco del programa Ahora Tu Hogar. En el proceso licitatorio se presentaron seis empresas oferentes.

Tras la evaluación de la documentación administrativa y técnica, cuatro de ellas cumplieron con los requisitos establecidos y avanzaron a la instancia de apertura de las propuestas económicas, que se realizó en la sede del organismo provincial.

El acto licitatorio fue encabezado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, quien estuvo acompañado por el intendente de Larroque, Francisco Benedetti; los vocales José Artusi y Eduardo López Segura; el escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra; representantes de las empresas oferentes y personal técnico de la repartición, entre otras autoridades.

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que "la construcción de viviendas es una de las obras públicas más significativas, ya que fomenta el arraigo en las comunidades entrerrianas y dignifica a las familias, ofreciéndoles un lugar para vivir con calidad".

El funcionario hizo hincapié en el "compromiso permanente de la gestión provincial, junto a los gobiernos locales, de seguir construyendo más viviendas para que cada vez más entrerrianos puedan cumplir el sueño de acceder a una vivienda digna".

Por su parte, el intendente Benedetti agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y al IAPV "por los recursos necesarios para llevar adelante la construcción de nuevas viviendas en la localidad, una obra que traerá prosperidad y dignidad a nuestros habitantes".

"Sabemos que la demanda es mucha, pero este es el camino necesario: trabajar junto al gobierno provincial para brindar respuestas en materia habitacional", añadió Benedetti.

Las ofertas

Las cuatro ofertas económicas evaluadas corresponden a las empresas Aguará Constructora SA. cotizó 1.631.000.767,95 pesos; Hornus y Cía. SA. presupuestó 1.766.027.150,03 pesos ; L y C Construcciones SA. cotejó 1.775.560.272,13 pesos y Ernesto Ricardo Hornus SA, ofertó 1.754.552.094,61 pesos.

Las nuevas unidades habitacionales serán del tipo dúplex, de construcción tradicional, con dos dormitorios, y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses.

Desde el organismo se resaltó la conveniencia de este tipo de construcción en zonas urbanas o de consolidación intermedia, ya que permite un mejor aprovechamiento del suelo, una mayor densidad urbana y la reducción de los costos de infraestructura, evitando la expansión territorial del municipio.