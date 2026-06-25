El gobierno provincial realizó una jornada integral de servicios para la ciudadanía en Paraná

La iniciativa apuntó a acercar el Estado a la comunidad, descentralizar la atención y facilitar el acceso a programas y servicios sin necesidad de recorrer distintas dependencias.

"Estamos llevando adelante una política del gobierno provincial que busca acercar el Estado a las comunidades, articulando programas y proyectos directamente con la ciudadanía", destacó el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la participación de estudiantes de escuelas secundarias, quienes tomaron parte en charlas y actividades coordinadas por el Consejo General de Educación (CGE), la Secretaría de Trabajo y el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales. Los encuentros abordaron temas como ciberbullying, consumos problemáticos, cooperativismo, empleo y derechos laborales.

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, indicó que alumnos de quinto y sexto año participaron de espacios de sensibilización y formación, complementados con visitas al Museo Provincial de Bellas Artes y al Museo Histórico de Entre Ríos.

En el marco de la jornada, la oficina móvil del Registro Civil habilitó consultas y trámites de documentación personal. También estuvieron presentes equipos de la Secretaría de Trabajo, el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, la Secretaría de Modernización, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, el Instituto del Seguro (Iapser), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y Enersa.

El director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, subrayó que estos operativos buscan fortalecer la cercanía entre el Estado y la población a través de la prestación directa de servicios y asesoramiento en distintas localidades de la provincia.

Los organismos respondieron consultas administrativas y orientaron a los vecinos sobre trámites digitales, tributos y prestaciones, en una propuesta que reunió en un solo lugar diversas herramientas del Estado provincial con el objetivo de mejorar el acceso y la atención a la ciudadanía.