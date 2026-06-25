Elías: "Pasar de un día para el otro de 10 a 20 años provocaría una reducción inmediata en los beneficios"

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, participó este miércoles de la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, donde se analiza el proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” impulsado por el Poder Ejecutivo.

Tras su exposición, sostuvo que encontró a los legisladores “muy interesados, muy informados y muy compenetrados” con la temática previsional y consideró que existe una clara voluntad de avanzar con la reforma, aunque con posibles modificaciones.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Elías destacó el nivel de preparación de los senadores y aseguró que las preguntas formuladas durante el encuentro demostraron un conocimiento profundo del proyecto y de las distintas posiciones que se vienen escuchando en las últimas semanas.

“Encontré un grupo de legisladores absolutamente abiertos, muy interesados y con ánimo de avanzar en el proceso de reforma. Todo hace presumir que algunas modificaciones es probable que esta comisión sugiera, pero para avanzar”, afirmó.

El ex titular de la Caja señaló que el proyecto requiere una revisión de algunos artículos para evitar futuros cuestionamientos judiciales. Uno de los puntos que consideró más delicados es la ampliación de 10 a 20 años del período tomado para calcular el haber jubilatorio.

“Pasar de un día para el otro de 10 a 20 años provocaría una reducción inmediata en los beneficios jubilatorios de no menos del 15 o 20 por ciento”, advirtió, y sugirió que la medida podría implementarse de manera progresiva o escalonada.

También cuestionó la propuesta de unificar la movilidad jubilatoria en un único índice vinculado a la paritaria del escalafón general de la administración pública. A su entender, la actualización de los haberes debería estar atada a las negociaciones salariales de cada sector.

“Me parece que buscar la vinculación de la movilidad a la paritaria del sector puede ser una alternativa para no distorsionar las futuras movilidades”, sostuvo.

Cuestionamientos a la emergencia y a la situación de los municipios

Elías también puso bajo análisis la declaración de emergencia previsional incluida en el proyecto, al considerar que las facultades extraordinarias previstas para el Poder Ejecutivo podrían terminar siendo objeto de planteos de inconstitucionalidad.

“Si la declaración de emergencia fuera cuestionada o resuelta como inconstitucional, me parece que el proyecto toma un riesgo demasiado alto”, afirmó.

Además, planteó dudas sobre el artículo que establece que los municipios deberán afrontar el resultado deficitario derivado de los aportes y contribuciones al sistema.

“Los municipios son empleadores ante el sistema y, por lo tanto, otra obligación que aportes y contribuciones no pueden tener como empleadores de un sistema previsional. La pregunta es cuál es la razón técnica y el fundamento de ese complemento”, expresó.

Edad jubilatoria y años de aportes

El ex funcionario también cuestionó la decisión de fijar una edad jubilatoria de 68 años para quienes ingresen al sistema previsional provincial luego de la sanción de la ley.

“Es la edad más longeva de todo el sistema previsional argentino y sería una suerte de ensayo. Me parece asumir un riesgo demasiado alto para esperar resultados dentro de 30 años”, indicó.

En contrapartida, consideró razonable elevar la cantidad de años de aportes requeridos para acceder al beneficio.

“Que todos aportemos como mínimo 35 años es absolutamente razonable y va en la sintonía de cualquiera de las reformas que se están llevando adelante en el país”, sostuvo.

Propuesta para las pensiones de hijos estudiantes

Durante su exposición, Elías también sugirió modificar el régimen de pensiones para hijos supérstites que continúan estudiando, con el objetivo de extender el beneficio hasta los 25 años.

“El Código Civil establece que, si el hijo continúa estudiando y se acredita la dependencia económica, la obligación alimentaria se extiende hasta los 25 años. La pensión, que viene a sustituir los ingresos de los padres, debería acompañar ese criterio”, argumentó.

Las observaciones del ex presidente de la Caja se suman a las distintas opiniones que vienen recogiendo las comisiones del Senado en el marco de un proceso de consultas que continuará durante los próximos días, mientras el oficialismo busca consensos para avanzar con la reforma previsional.