Marcelo Casaretto: “Yo voy a estar en la vereda de enfrente del ajuste de Frigerio y del ajuste de Milei”

Con la mirada puesta en la carrera hacia la Gobernación de Entre Ríos en 2027, Marcelo Casaretto reapareció en el centro de la escena política provincial y dejó una definición que atravesó toda su participación en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral): su decisión de construir una alternativa peronista opositora al gobierno de Rogelio Frigerio.

En una extensa entrevista con Daniel Enz, el ex diputado nacional (PJ) repasó su trayectoria en la administración pública, defendió su actuación en distintos gobiernos justicialistas y profundizó sus cuestionamientos a la gestión provincial y al rumbo económico nacional.

El diálogo comenzó con un recorrido por los años ´90, cuando coincidió con Frigerio en el Ministerio de Economía de la Nación bajo la gestión de Domingo Felipe Cavallo. Casaretto aclaró que ocupó entonces un cargo técnico -Frigerio tuvo un cargo político- como director de Relaciones con las Provincias y relativizó cualquier vínculo político con el actual gobernador. “Nos conocíamos ahí. Yo volví a Entre Ríos en 1995 convocado por Jorge Busti y él siguió en el gobierno nacional”, recordó.

El dirigente justicialista también repasó su paso por el Ministerio de Economía provincial durante la segunda gestión de Busti y reivindicó una carrera pública que, según remarcó, nunca estuvo atravesada por cuestionamientos judiciales. “He trabajado en distintos gobiernos y nunca he tenido causas judiciales de ninguna naturaleza”, afirmó, al tiempo que sostuvo que jamás participó de las disputas y denuncias que marcaron algunos períodos de la política entrerriana.

Uno de los momentos más enfáticos de la entrevista apareció cuando se abordó su gestión al frente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), entre 2011 y 2015. Allí defendió la denuncia que impulsó por el fraude fiscal detectado dentro del organismo. “Tomé conocimiento y al otro día a la mañana me presenté ante la Justicia”, recordó. Ante la consulta sobre eventuales presiones políticas, respondió con una frase categórica: “Nadie me podía parar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Sin embargo, el eje central de la entrevista televisiva giró alrededor de sus críticas a Rogelio Frigerio. Casaretto sostuvo que el gobernador construyó su administración sobre un esquema de endeudamiento creciente y déficit fiscal. Según su análisis, la deuda provincial se multiplicó desde el cambio de gestión y hoy condiciona el futuro financiero de Entre Ríos.

“Frigerio vino a arreglar supuestamente las cuentas y cerró 2024 con déficit y endeudamiento. Cerró 2025 con déficit y endeudamiento”, afirmó. Luego elevó el tono político al advertir que “cada obra que se hace no es producto de una buena administración o de recursos genuinos, sino de endeudamiento a 20 años”. En una de las frases más contundentes de la entrevista, agregó: “Frigerio se va a ir a Buenos Aires y nos va a dejar el clavo a nosotros”.

El ex legislador también rechazó la reforma previsional impulsada por el oficialismo provincial. Consideró que el proyecto forma parte de una estrategia de ajuste que recae sobre trabajadores y jubilados. “No comparto nada. Voy a estar en la vereda de enfrente del ajuste de Frigerio y del ajuste de Milei”, aseguró.

La discusión derivó luego hacia el plano nacional. Casaretto defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional votado durante el gobierno de Alberto Fernández y explicó que se trató de una refinanciación de la deuda tomada durante la administración de Mauricio Macri. “Alberto Fernández, Cristina y Massa no tomaron un peso del Fondo Monetario. Lo que hicieron fue refinanciar los vencimientos”, sostuvo.

Consultado sobre la derrota electoral del peronismo en 2023, evitó deslindar responsabilidades, aunque reconoció errores. “Hemos sido exitosos en parte y hemos fracasado en parte”, admitió. Al mismo tiempo, anticipó su respaldo a Axel Kicillof como eventual candidato presidencial, aunque rechazó asumir el rol de representante político del mandatario bonaerense en Entre Ríos.

Hacia el final, Casaretto confirmó que trabaja en la construcción de una candidatura provincial y planteó los lineamientos generales de una futura propuesta de gobierno basada en el desarrollo productivo, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y una mayor participación del Estado en la redistribución del ingreso. “No quiero que nadie vaya detrás mío. Lo que quiero es que construyamos una propuesta de gobierno”, expresó.

La entrevista en “Cuestión de Fondo” dejó una certeza política: a poco más de un año del inicio formal del calendario electoral, Casaretto decidió abandonar cualquier papel secundario dentro del peronismo entrerriano y ubicarse como una de las voces más críticas del oficialismo provincial. Desde esa posición, busca instalarse como protagonista de una disputa que recién comienza, pero que ya anticipa un debate intenso sobre deuda, ajuste, desarrollo y liderazgo en Entre Ríos.

- Usted fue ex diputado nacional (PJ-Entre Ríos), ex senador provincial, ex ministro de Economía de Entre Ríos (1997), ex funcionario de tercera línea del Ministerio de Economía de la Nación bajo la gestión de Domingo Felipe Cavallo, ex director Ejecutivo de ATER (2011-2015), ex presidente del IAPV (2017-2019). Y ahora precandidato a gobernador de Entre Ríos para 2027. A Rogelio Frigerio usted lo conoció cuando ambos estuvieron en la tercera línea del Ministerio de Economía que conducía Domingo Felipe Cavallo con Carlos Saúl Menem. ¿No pensaban lo mismo con Frigerio a principios de los ’90? ¿Y ahora qué los diferencia?

-Bueno, en mi trayectoria como estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas nos conocimos contigo, en el centro de estudiantes.

-Estaba en El Diario…

-Sí, sí. Y llevábamos los comunicados. En el ´90 me recibí, era consejero directivo y superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Fui ayudante de cátedra a la Facultad, luego entré al Ministerio de Economía de la provincia, contratado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y después, gané un concurso en el gobierno nacional del año 1992 como director de Relaciones con las Provincias. El secretario era Juan Carlos Pessoa, que era el responsable, y de ahí para arriba sí estaban Menem y Cavallo, pero yo no tenía un cargo político, tenía un cargo técnico, de línea. Estuve hasta el ´95, y en ese momento ingresó como pasante un joven Rogelio Frigerio (nieto), el actual gobernador de la provincia. Así que nos conocimos ahí. Yo en el ´95 volví a Entre Ríos, convocado por (Jorge Pedro) Busti cuando gana su segunda Gobernación, y él (por Frigerio) siguió, y finalmente terminó siendo subsecretario y secretario de Estado, ya con Roque Fernández como ministro de Economía en el último tramo de Menem.

-Bueno, pero no nos responde. ¿Hablaban con Frigerio? ¿Tenían alguna relación?

-No, bueno… nos conocíamos. “Los Frigerio” son conocidos, el abuelo, también el padre. Él también. Pero, no teníamos una relación estrecha. Aparte, estuve poco tiempo y me volví a Entre Ríos, y él sí siguió en ese segundo mandato de Menem, en cargos políticos, designado por decreto. Lo mío era una función técnica. La función política la vine a cumplir a la provincia, no la tuve en el orden nacional.

-Usted regresa a la provincia en 1995.

-Claro. Cuando fue el recambio. Se acordarán que esa elección se anticipó. Busti ganó las elecciones y a fin de año asumió Busti su segunda gobernación. Ahí vine al área de Inversiones y al área de Hacienda, y después asumí como ministro en los últimos dos años de la segunda gobernación de Busti.

-En reemplazo de Eduardo “Lalo” Macri, que presenta su renuncia después que nosotros lo denunciamos en la etapa de la revista ANÁLISIS de la cuenta en Uruguay con 1.000.000 de dólares depositados. ¿A ustedes le dieron alguna instrucción cuando llegó? Porque Macri se va por corrupción. Y usted recordará que ese era un gobierno de muchos “negocios”, en la que terminó denunciada mucha gente.

-Sí…

-Usted, no. Usted zafó.

-Sí, he sido muy joven y he tenido responsabilidades importantes. Nunca he tenido causas judiciales de ninguna naturaleza, y he trabajado en los distintos gobiernos: en los tres de Busti, en los dos de (Sergio) Urribarri, en los dos de (Gustavo) Bordet, en el de (Mario) Moine. No he tenido ninguna causa vinculada ni con mi desempeño ni con ninguna otra cuestión. En ese momento yo no sabía qué iba a pasar, porque renunció el ministro, tampoco sabía por qué era especialmente.

-Usted tenía buena relación con Eduardo “Lalo” Macri.

-Sí, sí.

- ¿Tiene alguna relación de parentesco?

-Cuando entré a trabajar a la provincia, entré de la mano de Rodolfo Tomasone, que era el jefe de cátedra en la universidad del cual yo era el ayudante, y él era director en Economía, en la época en que estaba Mario (Francisco) Mathieu, de ministro. Entonces, ahí es donde yo entré, contratado por el CFI. Después asumió Macri… o sea… lo conocí cuando ya estaba en la función.

-Usted era el número 2 de Mathieu.

-Claro. Pero, no lo conocí. Y después, sí, teníamos un parentesco familiar de Concepción del Uruguay. Mi padre es de Concepción del Uruguay. Me crié y empecé en la Escuela Tejeiro Martínez, en el jardín de infantes. Después viví en Rosario del Tala, hice la primaria y la secundaria en Maciá, y después vine a la universidad acá (en Paraná). Así que trato tenía con todos, claro. Pero, más lo tenía con Mario Mathieu que era profesor nuestro en la facultad.

-Le insistimos: Macri se va por un hecho de corrupción. Y era un gobierno salpicado por muchos hechos. Incluso termina condenado Oscar “Pacha” Mori. Había esa puja histórica de Macri-Mori, Mori-Macri.

-Había varias causas que vos las seguiste mucho con la revista.

-Sí, sí. Muchas causas se generaron a partir de denuncias nuestras. ¿Usted tenía alguna instrucción? Cómo miraba todo eso que pasaba en ese tiempo.

-Son temas delicados. El otro día me fui a Concordia y hablaba con toda la diligencia de Concordia. Y Concordia generó tres gobernadores. A mí me tocaba estar sentado en el despacho y recibir llamadas de Concordia, del gobernador que era Busti, del senador nacional que era (Augusto) Alasino, del senador provincial que era (Mario) Yedro, del diputado provincial que era Urribarri, del intendente, que era Juan Carlos Cresto. Y así les puedo seguir enumerando con quienes a mí me tocaba relacionarme. Pero, bueno, en todos estos temas, evidentemente, yo no participaba en nada. Por eso nunca tuve ningún problema.

-Y después pasa a ser titular de ATER…

- Antes fui senador.

-Ganó las elecciones y fue senador en la época de Sergio Montiel y fue el senador más duro que tuvo Montiel.

-Fui presidente del bloque los 4 años y me tocó llevar la voz del peronismo de Entre Ríos en el Senado.

-Pero, llega de nuevo a un cargo Ejecutivo en ATER, 2011-2015, segundo gobierno de Sergio Urribarri, hoy condenado a prisión y está esperando la sentencia de la Corte Suprema. Qué pasaba en un gobierno con tanta corrupción y usted ahí presidiendo a ATER. Más allá que después hace una denuncia rimbombante, que todavía está la causa en trámite, Una denuncia que hace un empleado en el tercer año de su gestión y usted va a la Justicia.

-Vamos por partes. Después de ser ministro, fui senador. Y fui una voz política en el Senado cuatro años.. Después fui candidato a gobernador en la interna, confrontando con Busti y demás. Saqué el 30% en la interna, gané varios departamentos y varias ciudades. A partir de ahí, se genera como un enfrentamiento con los que conducían en ese momento el peronismo, que eran Busti y Urribarri. Por eso, no tuve funciones durante muchos años. No es que estuve siempre. Es decir, me fui porque tenía enfrentamientos. Y después me convocan para la ATER. Yo estaba limitado a la conducción de la ATER, nunca fui ministro, por ejemplo. Ahora se habla de los últimos 20 años. Yo, en esos 20 años no fui gobernador, no fui vicegobernador, no fui ministro. He cumplido funciones, de alguna manera, laterales, con una competencia limitada. Entonces, en la ATER -como ustedes dicen- fui el que tomé conocimiento de ese fraude, que se borraban impuestos, y fui a denunciarlo ante la Justicia.

- ¿Y nadie intentó pararlo desde el Poder Ejecutivo?

- ¡Nadie me podía parar! porque, en definitiva, yo siempre hice lo que la Constitución y la ley dicen. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, tomé conocimiento hoy, y al otro día a la mañana me presenté ante la Justicia. Recuerden que en 40 y pico de años de democracia, cuántos funcionarios fueron a denunciar hechos de corrupción en su gestión, estando en gestión. ¿Cuántos fueron? ¡Nadie!

-No fueron porque era una decisión que tenía que adoptar el gobernador que mandaba al fiscal de Estado.

-No, no. Fui yo personalmente. O sea, actué con el director jurídico mío en la ATER, y, bueno, en definitiva… no le pregunté a nadie.

-Pero, tuvo un aval de Urribarri… si no lo hubiera echado a patadas.

-No tuve ningún aval de nadie porque no le pregunté a nadie. Es decir, yo hice lo que tenía que hacer, que era mi responsabilidad. Entonces, había gente que borraba impuestos a empresas a través directa o a través de profesionales. Los denuncié a todos. Y, en definitiva, recuperé toda la plata del fraude: el capital, los intereses, las multas, y todos han tenido que firmar juicios abreviados, reconociendo la situación, pagando los impuestos, y algunos tienen pendiente la causa penal que está en trámite al juicio oral, que no sé cuándo lo irá a hacer la Oficina de Audiencia del Superior Tribunal de Justicia… pero, viene la denuncia desde el 2014. Son 12 años.

-Usted y Guillermo Michel son los dirigentes más críticos de la gestión Frigerio. Usted sostiene una campaña permanente en redes y medios contra la gestión provincial, con ejes recurrentes: el endeudamiento (sostiene que la deuda pasó de 337.000 millones de pesos en noviembre de 2023, al cierre de la gestión de Gustavo Bordet, a más de un billón de pesos en 2025); la “complicidad” con el ajuste nacional y el “doble discurso” de Frigerio entre Buenos Aires y la Provincia, por citar algunos ejemplos. ¿Tiene el mismo parámetro de análisis para evaluar el endeudamiento que tomó la provincia bajo las gestiones de Busti, Urribarri y Bordet, de las que usted formó parte?

-Creo que el endeudamiento tiene que tener un fin específico. En cada fundamento, en cada gobierno, tratan de argumentar por qué conviene. Habría que analizar en cada circunstancia por qué la Legislatura aprobó cada una de las leyes. A mí me tocó ser solamente una vez senador y no voté las leyes de endeudamiento. O sea, que habría que ver cada una de las circunstancias. En lo que hace a lo de Frigerio, él vino a arreglar supuestamente y equilibrar las cuentas: cerró el primer año de gobierno en 2024 con déficit y con endeudamiento. Cerró el segundo año de gobierno en 2025 con déficit y con endeudamiento. El déficit del año pasado fue 130 mil millones de pesos. Entonces, la deuda se ha multiplicado producto, primero de la devaluación de Milei, que devalúa la deuda en dólar y creció fuertemente; y después producto del déficit mes a mes. Fíjate que este año -2026- empezó con un anticipo de coparticipación de 220 mil millones de pesos, y la semana pasada se conoció un anticipo de coparticipación de hasta 400 mil millones de pesos, que engloba lo anterior más esto… creo que ahora serían 150 mil millones que le va a desembolsar. O sea, Frigerio, en diciembre-inicio de enero, no podía pagar los sueldos y no podía pagar los aguinaldos. Recurrió a que Milei le dé un anticipo. Y ahora, de vuelta: no podía pagar los sueldos de junio y el medio aguinaldo, y recurrió al endeudamiento con el gobierno nacional. Además, cada cosa que ustedes ven que anuncia: compra a patrullero, se está endeudando. Anuncia un camino de ripio, se está endeudando. La semana pasada se conocieron nuevos endeudamientos por 320 millones de dólares de una vez, con el BID, con el Banco Centroamericano de Inversiones, con un fondo agrícola a nivel internacional. Entonces, cada obra que se hace no es producto de una buena administración o de recursos genuinos, sino de endeudamiento a 20 años. Entonces, 20 años van a pasar 5 gestiones de gobierno en adelante, que los entrerrianos vamos a tener que pagar la deuda de Frigerio. Entonces, Frigerio se va a ir a Buenos Aires, porque él vive en Buenos Aires. Su mujer, sus hijos, todos viven en Buenos Aires. Él, un día se va a ir… el año que viene cuando termine su mandato, o eventualmente cuando lo termine, pero en definitiva se va a ir y nos va a dejar el clavo a nosotros. Esto es lo que claramente estoy denunciando, que no hay una buena administración… por el contrario, hay una muy mala administración que beneficia a unos pocos.

-Durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara de Diputados (2020-2022), usted presidió la Comisión de Previsión y Seguridad Social. En el recinto -en 2022- defendió explícitamente el acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y respaldado por Massa, calificándolo de “el único acuerdo posible” para no acumular nueva deuda en dólares. Usted denuncia que Frigerio “triplicó la deuda”, pero en 2022 defendió en el recinto el acuerdo de refinanciación con el FMI bajo Alberto Fernández y Massa. ¿Por qué aquel endeudamiento era “el único posible” y el de Frigerio es directamente atribuible a su “complicidad” con Milei?

-Vamos por partes y cortito. El Fondo Monetario (Internacional) se crea en la segunda posguerra mundial, con los acuerdos de Bretton Woods. Juan Domingo Perón no adhirió al Fondo Monetario porque decía que era resignar soberanía ante un organismo multilateral. Recién, cuando lo derrocan a Perón por el golpe del ´55, la Argentina adhiere y empieza el ciclo de endeudamiento con el Fondo Monetario. Todo eso duró hasta el 2006, cuando Néstor Kirchner fue y pagó la deuda con el Fondo Monetario y la dejó a 0. Entonces, inicio del 2006, la deuda era 0. La deuda con el Fondo vuelve con (Mauricio) Macri… Macri toma un crédito de 57 mil millones de dólares, en el cual se efectivizan 45 mil millones, y con el gobierno de Alberto Fernández vencían esos vencimientos. Entonces, Alberto Fernández, Cristina y Massa no tomaron un peso del Fondo Monetario. Lo que hicieron fue refinanciar los vencimientos de lo que había tomado Macri, Y, accesoriamente, ahora, Milei fue por más fondos al Fondo Monetario, y, de hecho, va tomando un neto de alrededor de 12 mil millones más. Hoy la deuda es 57 mil millones de dólares, totalmente contraída por Macri y por Milei. O sea, en el gobierno, y en lo que yo fundamenté era la necesidad de refinanciar lo que había tomado los anteriores.

-Usted fue uno de los legisladores que sostuvo a Alberto Fernández y a Massa en el momento más crítico de la interna del Frente de Todos. ¿Qué autocrítica hace hoy de aquella gestión nacional, la misma que terminó perdiendo las elecciones de 2023? Si Milei está fue por eso, por lo que pasó en el gobierno de ustedes. Y usted era la mano derecha de Massa y, de hecho, cuando él no estaba, usted presidía la Cámara de Diputados.

-Vamos un poquito para atrás. Digamos, el peronismo de las últimas elecciones presidenciales, ¿cuántas ganó desde 2015 para acá? En el 2015, fue (Daniel) Scioli, perdimos. En 2019, ganamos con Alberto Fernández. En el 2023, perdimos con Massa. O sea, si contamos las parlamentarias intermedias, hemos perdido varias. Acá ganamos la provincia, pero muchas veces nos ganaron las elecciones parlamentarias entre medio. Entonces, los problemas de la Argentina no son originados solamente en el último gobierno. Si los gobiernos anteriores hubieran sido tan buenos, hubiéramos ganado en 2015, y no ganamos. Entonces, ¿qué quiero decir? La Argentina tiene que crecer. La Argentina tiene que generar empleo. La Argentina tiene que redistribuir ingresos. En eso hemos sido exitosos en parte, y no exitosos o hemos fracasado en parte. Eso es lo que ha ocurrido, con lo cual ahí tenemos que ver qué es lo que pasó. Y, además, tenemos que ver la circunstancia. También ese gobierno último tuvo la pandemia en el medio, que no la tuvo ningún gobierno. Tuvo la sequía tremenda. Y tuvo la guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, que ocasionó un montón de problemas, sobre todo, en la provisión energética. Salvando eso, el peronismo para adelante tiene que hacer una propuesta a futuro que tenga que ver con analizar qué hicimos bien y resaltarlo, y corregir los errores. En eso, yo creo que para el futuro el mejor candidato es Axel Kicillof, y es a quien yo voy a respaldar en una compulsa presidencial.

-Usted defendió la unidad del bloque del Frente de Todos, la conducción de Massa frente al kirchnerismo en el 2022. Hoy se presenta como hombre de Kicillof. ¿Cuándo cambió de bando y por qué?

-No soy hombre de nadie. Yo digo a quien apoyo. Entonces, yo apoyo al peronismo.

-Hoy usted da un paso adelante como para ser el referente de Kicillof en la provincia.

- ¡No quiero ser referente de nadie! ¡Yo lo apoyo!

-Pero, usted quiere ser precandidato a gobernador y a la vez dice apoyo a Kicillof… póngase de acuerdo.

-No. Pero una cosa es que yo lo apoye y otra cosa, que le maneje la política de él en Entre Ríos. Él tendrá referentes en Paraná, en Concordia, en Uruguay, en Gualeguaychú, en todos los lugares. Es decir, que es la conducción que Kicillof hará para su campaña. Yo lo apoyo porque creo que es lo mejor para la Argentina. Y en mi opinión, no es solamente individual, sino de lo que voy escuchando y recogiendo de muchísimos compañeros en la provincia. La semana pasada estuve en San José ­-Colón-, estuve en Chajarí, Departamento de Federación, y estuve en Concordia, en reuniones abiertas, con compañeros de todos los pelajes. Decime vos quién está haciendo ese tipo de reuniones hoy. ¡Nadie lo está haciendo! Porque por ahí algunos están muy acostumbrados a que en una pieza se digiten las candidaturas, y yo lo que quiero es que se construya un proyecto para que los entrerrianos puedan confiar en nosotros para el 2027. Eso está en un proceso de construcción.

-Usted está jubilado desde 2025 por el régimen especial docente, a raíz de su tarea en la universidad. Una jubilación docente no debe ser muy elevada. ¿Nos puede decir cuánto cobra?

-Un millón quinientos. Estoy por debajo del promedio que están analizando en este momento.

-Porque usted dice “estoy caminando”, está bien. En las últimas declaraciones juradas en la Cámara de Diputados quedó demostrado que usted era uno de los de mayor potencial económico. Y que buena parte de su fortuna es por acciones y por bonos.

- Lo hemos analizado acá hace 5-10-15 años. En ningún momento he ganado más que con el gobierno de Macri y con el gobierno de Milei.

-Vive de eso hoy por hoy.

-Vivo de mi profesión.

-De la profesión de contador.

-Sí, claro.

- ¿Cuántos clientes tiene?

-Y tengo, tengo.

-Pero, denos un número.

-No, pero no importa. Lo tengo. Es actividad privada, vivo de eso. Si viviera de la jubilación, tendría problemas.

- ¿Usted ingresó reciente en el Régimen de Inocencia Fiscal? Puede ser.

-No, no. Yo pago Ganancia, Bienes Personales, impuestos y seguros.

-Y qué le pareció esa medida.

-Y mirá, lo que pasa que en Argentina a ningún gobierno se le niega un blanqueo. Lo que pasa es que este gobierno ya había hecho un blanqueo el año pasado. Y ahora este Régimen de Inocencia Fiscal tenía que ver con un blanqueo. En general, los blanqueos siempre excluían a los funcionarios… por decir, Alfonsín, Menem… excluían a los funcionarios. Este es el primer régimen que beneficia a los funcionarios. Por eso aparece (Manuel) Adonis, su mujer, y un montón de ministros del gobierno de Milei que están en ese régimen. Yo no. Yo pago mis declaraciones dispuestos y pago un monto importante. Imaginen que soy oposición fuerte a Milei y fuerte a Frigerio: soporto un análisis profundo de todas las declaraciones juradas y de los pagos impositivos.

-Usted en sus redes se ha convertido en una suerte de “influencer opositor”, con un impacto que sorprende. Lo que no vemos es propuestas de su parte. Porque usted está como Domingo Daniel Rossi, que se lanzaron a ser candidatos y Rossi hasta ahora lo único que dice es que denunció los contratos truchos. Pero, es una mentira absoluta porque los contratos truchos es una causa que se inició en septiembre de 2018, a partir de la actitud y firmeza de un policía que detectó a estas personas manejando tarjetas de débito. Rossi y sus abogados hicieron todo lo imposible para ver cómo denunciaban a los fiscales que estaban trabajando en la causa contratos. Bueno, no hemos escuchado ninguna propuesta suya.

-Yo creo que hay etapas. O sea, el peronismo, si ustedes se acuerdan, fui candidato…

-Pero, tiene una idea para saber si es interesante…

-En el 2003 fui candidato porque el peronismo estaba en la oposición. Después, cuando el peronismo llega al gobierno, Busti designa a Urribarri, Urribarri a Bordet y Bordet a (Adán) Bahl, Entonces, no había mucho espacio, y, de hecho, no hubo internas. La última interna de la que participé fue en 2003. Ahora estamos en la oposición. No hay de vuelta un liderazgo. Entonces, me pongo a consideración de los entrerrianos en la construcción de una propuesta.

-Pero, tire una idea porque no van a ir detrás suyo porque usted esté en las redes denunciando todos los movimientos del gobierno.

-Yo no quiero que nadie vaya detrás mío. Lo que quiero es que construyamos una propuesta de gobierno. Yo no quiero ser jefe, no quiero mandar, no quiero expulsar a nadie, suspender a nadie.

-Pero qué haría para aumentar los sueldos de los docentes y los estatales.

-En primer lugar, hay que tener en claro que tenés que ser parte de un proyecto nacional. Nosotros, en una estructura, como tiene el presupuesto, hoy el gobernador tiene 97% de fondos en gastos corrientes, y el 3% en gastos de capital. Sin un gobierno nacional que tenga otra mirada en la Argentina, es imposible gobernar. Si mañana a mí me tocara ser gobernador con un reelecto Milei, sería muy complicado, o lo mismo un intendente nuestro que le tocara hacer en ese contexto. Entonces, por eso digo, tenemos que ser parte de un proyecto nacional desde el minuto cero. ¿Para qué? Para que haya inversión en infraestructura para la provincia de Entre Ríos. En segundo lugar, nosotros tenemos que construir un modelo productivo. Acá tenemos que fomentar la inversión, y la inversión en la pequeña y mediana empresa para que genere empleo. Ustedes ven que hoy se construye un proyecto del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) hoy se estaba tratando el Súper RIGI. ¿Saben cuántos proyectos hay en Entre Ríos del RIGI y el Super RIGI? Cero. Milei generó cero proyectos para Entre Ríos.

-Hay uno, lo hemos publicado…

-Y Frigerio no generó ni uno. Creó el RINI (Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones) acá, que es con impuestos provinciales. Pero, los nacionales, que los “gordos” van a 14 provincias, y a Entre Ríos vienen cero. Entonces, la minería, el petróleo, la energía, es el desarrollo en otros lados. Acá nosotros necesitamos la industria, la agroindustria, necesitamos al sector comercial, necesitamos la construcción. Eso es lo que va a dinamizar a nuestra provincia Y eso es lo que va a permitir generar empleo. Por lo tanto, no podemos tener un esquema, como el que tiene Milei, de apertura total, en el cual vos importas carne de vaca de Brasil, carne de cerdo, carne de pollos o fideos de Albania o naranja de Egipto o de España. Nosotros tenemos que producir localmente, eso es lo que te permite generar empleo. Ustedes ven que la desocupación estaba en el 5%, hay otra medición entre el 5 y medio, la otra al 6 y medio, el 7, la de ayer era 7,8. Entonces, ya hubo 2,8 más en poquito más de 2 años de gobierno. Esto se va a profundizar, porque Entre Ríos no tiene ninguna inserción en un proyecto nacional. Y, por supuesto, a mí me toca, si llego a construir esta esta alternativa de gobierno, redistribuir los ingresos. Nosotros, acá tenemos sectores que son ganadores y sectores que son perdedores. El régimen de Frigerio ha sido recortar los sueldos de los trabajadores, recortar las jubilaciones, recortar las prestaciones en obra social, recortar los beneficios con la ley jubilatoria que se propone.

-Pero ¿usted cambiaría algo en la reforma previsional o coincide? ¿Coincide en la necesidad que había que hacerla o no?

-Yo creo que pueden ser muchas reformas. Pero, hoy vos estás pagando determinados beneficios con una estructura que fueron las conquistas sociales de los entrerrianos. Yo no comparto el proyecto de ajuste previsional que está haciendo Frigerio. Y trabajo junto con ATE, con AGMER, con los demás… No comparto nada.

- ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con Daniel Elías, que era compañero suyo, que dijo que hay que hacer la reforma? Veamos cómo se hace de la mejor manera posible, pero hay que hacerla.

-No, no lo comparto. Porque es un plan de ajuste que le traslada al trabajador y al jubilado las consecuencias de la política nacional.

- ¿Qué quiere decir? Que explote y después vemos…

-Pero, no tiene que explotar. Si vos estás pagando hoy todas las prestaciones. Entonces, yo te pregunto a vos y te digo, ¿cuál es el déficit de la caja hoy? 400 mil millones de pesos, dice el gobierno. ¿Cuáles de las medidas que hoy está anunciando la ley generan un impacto que ahorre recursos para el Estado? Si vos estás diciendo, no vamos a tocar los derechos adquiridos, entonces, se va a instrumentar un calendario de 5 años para adelante. En la Caja, no va pasar nada.

-Nosotros insistimos que hay que tocar arriba, no en el medio, sino arriba. O sea, decir, bueno, a ver, señores, no se puede pagar más jubilaciones de 15-20-25 millones de pesos.

-Son discutibles, pero lo que pasa es que se están pagando con derechos adquiridos. Entonces, vos generaste jueces con salarios altos, enganchados en la Corte, y que cobran alto en la actividad…

-Decisión de Sergio Urribarri, en su gobierno, en el gobierno que usted estuvo.

-Sí, no era mi gobierno, pero se tomó y hoy se mantienen y tampoco eso se cambia. Ahora, aquel que aportó durante 10-20-30 años con salarios altos, va a cobrar alto, en el momento de jubilarse.

-Pero, estamos ahora en una realidad que no es lo mismo que hace 10-20 años. Todos deberían hacer el aporte, no siempre los mismos.

-No… pero lo que pasa es que acá hay ganadores. Si vos te acordás y querés ir para atrás, cuando yo estuve en la ATER, hice una reforma impositiva, y le puse intensidad a los sectores que eran los ganadores del sistema en ese momento. ¿Para qué? Para financiar una mejora salarial a los trabajadores. Eso se hizo en Entre Ríos. Ahora, cuando los sindicatos fueron ahora a Frigerio a la mesa y le dijeron, toquemos positivamente a los sectores que tienen capacidad contributiva, él les dijo que no. Él defiende a los ganadores. Él defiende a los ganadores del sistema, y pretende, como aumentan los salarios por debajo de la inflación, aumentan las jubilaciones por debajo de la inflación, quiere ajustar el Iosper, OSER hoy, con menos prestaciones y más coseguros, y quiere ajustar la Caja de Jubilaciones. Yo no comparto para nada esta manera de gobernar. Entonces, yo entiendo que aún ustedes estén hablando con dirigentes hasta de mi partido que tengan posiciones de bueno, vamos a ver. Yo no voy a ver nada. Porque no coincido en nada con estas posiciones. Yo voy a estar en la vereda de enfrente del ajuste de Frigerio y del ajuste de Milei.

- ¿Hay algo que le puede destacar al gobierno de Frigerio?

- ¡No! No, no… es un gobierno ausente. Es un gobierno que no tiene presencia acá. Hasta en los actos patrios, como el 20 de Junio, el gobernador ni siquiera estaba en la provincia. Se va a escondidas al exterior. En este año se fue a España a escondidas. A Alemania, a escondidas. Se fue a Punta del Este. Ahora se fue a Brasil, a escondidas. No hay un comunicado de dos líneas que diga el gobernador se tomó vacaciones.

- Urribarri y Bordet hacían lo mismo, salvo en fechas patrias.

- ¿Y ustedes lo criticaron o no?

-Sí, obviamente.

-Bueno, entonces yo critico a éste

-Creo que el más lúcido era Uribarri, que dejaba todo un esquema periodístico, y el gobernador está… y no estaba en el país… y hoy es lo mismo.

-Hoy está Frigerio. Entonces, Frigerio hoy desaparece del mapa. Y ni siquiera al acto del 20 de Junio va, donde había miles de estudiantes…

-Coincidimos. El gobernador cada vez que sale de la provincia y mucho más si sale al exterior, tiene que ser informado.

-Tiene que haber un acta que deje el poder a la vicegobernadora, en este caso. Y tiene que comunicarlo a la sociedad. Si se toma vacaciones, toma vacaciones. Yo me he tomado vacaciones. Y cuántas veces me criticaste a mí porque me iba de vacaciones a determinado lugar.

-Bastante seguido se iba de vacaciones. Había un torneo de bolitas en Tokio y usted se iba.

- Por el deporte he recorrido todo Entre Ríos, todo el país, y he ido a algunos torneos. Pero, quién los informaba a ustedes. ¡Yo los informaba!

-Sí, sí. Eso es verdad.

-Y por qué Frigerio anda a las escondidas. Yo lo di a conocer ayer que se ha ido al Brasil a la carrera de autos, y andaba enojado llamando a todo el mundo, y a todos los dirigentes, para ver por qué Casaretto decía eso. Lo digo, ¿saben por qué? Porque no tengo jefes. Yo no respondo a nadie.

-Coincidimos con usted que, si el gobernador se va al exterior, tiene que informarlo…

- Que se enoje (Manuel) Troncoso, que gana 20 “palos” en ENERSA, que se enoje Colello, que gana 15 “palos” en el Instituto del Seguro, que tienen la doble moral, decir que están ad honorem y están cobrando millones de pesos, y le piden ajuste a los maestros y a los jubilados.

-Gobierno de Urribarri, gobierno de Bordet también había dobles sueldos y no declarados...

-Ustedes me preguntan si estoy de acuerdo o no. Yo critico lo que pasa hoy.

-No nos parece lógico que Colello ni Troncoso cobren en lugares que no corresponden, que son los lugares de origen. Pero, también son decisiones políticas. Por lo menos, lo informaron.

-No lo informaron: son ad honorem dicen…

-En el gobierno de Urribarri y en el de Bordet había dobles sueldos en el gabinete salvo ,excepciones. En el gobierno de Bordet esas excepciones fueron Sonia Velázquez, Rosario Romero y paremos de contar.

-Yo no lo comparto, y lo digo. Entonces, eso tal vez a algunos le ocasiona… a ver Casaretto ¿qué quiere? Yo quiero la verdad y quiero decir mis opiniones, y represento las opiniones de miles, y de decenas de miles, y hasta de millones. Por eso vos veía las repercusiones en redes sociales, son todos los días gente de todas las provincias que me llaman, que me cuentan. Y, evidentemente, me pasan mucha información de lo que pasa en cada rincón de la provincia, y por eso, estando en el llano, no tengo ningún cargo político, no tengo ningún cargo partidario, y tengo la mano libre para decir todo lo que

-Y tiene plata.

-Me pago mis gastos, gracias a Dios. Tengo profesión, tengo estudios.

-Conste que no dijo cuántos clientes tiene.

- ¿Y para qué se los voy a decir? Si quieren les traigo mi declaración jurada, se las presiono.

-Ya la vimos y aquí la difundimos.

-Bueno, les presento la nueva.

-Ah, bueno, sí, sí, está bien. Pero, como va a ser precandidato a gobernador está bien que la presente.

-Pero, no hay problemas. Lo que les quiero decir es que acá que se enojen los poderosos, que se enoje Milei con Casaretto, que se enoje Frigerio, y me pone contento que se enojen. Y hasta que se enojen alguno de los míos también. No tengo problemas.

-Esto es democracia, tiene que haber libertad.

- ¿A vos cuántas veces te han cuestionado?

-Todos los días, y no soy funcionario, no soy nada.

-Yo te puedo poner en las redes mías las cosas que me escriben. “Delincuente”, “ladrón”, “haragán”, que esto, que aquello. Bueno, montón de cosas. Y los trolls pagos por el gobierno de Frigerio y por el gobierno de Milei.

-Hay un tema de los trolls que es preocupante.

-Pero yo no tengo problemas.

-En algún momento vamos a publicar los nombres, porque estamos haciendo un relevamiento y aparecen los trolls con nombres que no existen en el padrón, otros nombres de gente fallecida. Nombres de gente que vive en el exterior.

-Y aparecen nombres de portales truchos que paga Frigerio a través de las consultoras amigas domiciliados en Viedma o en Córdoba, que lo he publicado. Cuentas truchas, en el cual se dedican a atacar a dirigentes de la oposición o a atacar a dirigentes sindicales o a atacar a periodistas.

-Le insistimos, usted va a ser precandidato, está caminando la provincia.

-Exacto.

-Va a tener que dar explicaciones todos los días. Todos le van a preguntar de qué vive. Cómo hace para pagar los viajes. Se viene una etapa en la que tendrá que bancársela.

-Por supuesto. Y Milei tiene que bancarse las críticas de gobierno y Frigerio, que quieren ir por la reelección., que expliquen por qué se quieren eternizar en el poder. Entonces, después de haber “cagado" a los trabajadores y a los jubilados quieren ser reelectos.

-Urribarri fue relecto. Bordet fue reelecto.

-Porque la gente los votó. Vamos a ver si lo votan a éstos.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 24 de junio de 2026