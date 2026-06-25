Reforma previsional: Kisser pidió gradualidad y advirtió un impacto de $400 millones en Hasenkamp

El intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, expuso este miércoles ante las comisiones del Senado que analizan la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial y planteó la necesidad de que las nuevas obligaciones para los municipios se implementen de manera gradual. El jefe comunal advirtió que, de aplicarse en los términos actuales, el proyecto tendría un impacto anual cercano a los 400 millones de pesos para su ciudad.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Kisser explicó que la postura que llevó al Senado fue la consensuada por el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos y remarcó que la principal preocupación de los municipios está vinculada al efecto financiero que tendría la reforma sobre las administraciones locales.

“Nosotros vemos el impacto que tiene la ley en nuestros municipios y obviamente queremos que se tomen algunas medidas”, señaló.

El proyecto establece un incremento del tres por ciento en los aportes patronales y, además, prevé que los municipios deban afrontar el déficit que generen entre la cantidad de aportantes y jubilados que integran el sistema previsional.

En el caso de Hasenkamp, Kisser detalló que el municipio cuenta con 115 aportantes y 71 jubilados, lo que implicaría un déficit de aproximadamente 30 millones de pesos mensuales.

“Son 400 millones de pesos anuales, que representan cerca del 50 por ciento del dinero que invertimos en infraestructura y mejoramiento de la ciudad”, afirmó.

“Tenemos que hacernos cargo, pero de manera gradual”

Pese al impacto económico que tendría la medida, el intendente sostuvo que los municipios deben contribuir a mejorar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones, aunque reclamó que las nuevas obligaciones se implementen de manera progresiva.

“Entendemos que nos tenemos que hacer cargo todos de la Caja, de lo que está pasando. El déficit ya es insostenible”, sostuvo.

Sin embargo, agregó: “Lo único que pedimos es que todas estas medidas se apliquen de manera gradual, cosa que podamos ir organizándonos y tomando decisiones con tiempo para acomodar nuestros números”.

Entre las alternativas planteadas por el Foro de Intendentes, mencionó la posibilidad de que el aumento del aporte patronal se aplique de manera escalonada, a razón de un punto por año, y que la obligación de cubrir el déficit municipal se instrumente en un plazo de tres años.

“Queremos hacer ese sacrificio, pero de manera moderada”, afirmó.

“La Caja necesita una reforma”

Consultado sobre las críticas que recibió el proyecto, incluso desde dirigentes de su propio espacio político, Kisser defendió la necesidad de avanzar en cambios en el sistema previsional provincial.

“En febrero de 2020 el gobernador Gustavo Bordet planteó con suma urgencia la necesidad de una reforma de la Caja y estamos en 2026. Algo tenemos que hacer”, expresó.

El intendente señaló que el déficit previsional representa una carga muy importante para las cuentas públicas y sostuvo que el objetivo debe ser reducirlo.

“Todos estamos viviendo más tiempo y cada vez hay menos empleados en el sector público, entonces vamos a tener una Caja deficitaria. Lo que queremos es que ese déficit sea el menor posible”, indicó.

En ese sentido, consideró que el proyecto enviado por el Ejecutivo constituye un punto de partida.

“Creo que sí o sí se necesita hacer una reforma. Hay voluntad política para hacerlo y hay que trabajar sobre esta reforma para mejorarla”, manifestó.

Dudas legales y preocupación por la situación de los municipios

Respecto de los cuestionamientos jurídicos planteados por el ex presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, sobre la posibilidad de exigirles a los municipios cubrir el déficit previsional, Kisser señaló que el tema deberá ser analizado desde el punto de vista legal.

“Si después no hay forma o no es legal, obviamente los municipios no vamos a hacer un aporte que sea ilegal”, indicó.

Por otra parte, el intendente describió el complejo escenario financiero que atraviesan las administraciones locales a partir de la caída de la coparticipación y la retracción de los recursos.

“Es durísimo. Sabíamos que los municipios íbamos a ser parte de los enemigos del gobierno nacional y empezamos a trabajar sobre eso”, expresó.

En ese contexto, detalló que Hasenkamp impulsó consorcios vecinales para la realización de obras, puso en marcha un círculo cerrado de viviendas y adoptó medidas de austeridad, entre ellas el congelamiento de la planta de personal.

“Hace más de tres años que no tomamos una persona, salvo alguna cuestión muy específica. La realidad es que no son tiempos para nada fáciles”, concluyó.