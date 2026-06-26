El Tribunal de Cuentas se reunió con Boleas: trabajo conjunto para optimizar el control público

El presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas recibieron al ministro de Economía de la provincia, Fabián Boleas, en la sede del órgano de control. Acordaron criterios de trabajo que permitirán fortalecer el control y potenciar la transparencia en la gestión de los recursos provinciales.

Con el objetivo de avanzar en una agenda común, el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER), Diego Lara, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, mantuvieron una reunión de trabajo en la sede del organismo de control. Del encuentro participaron también los vocales del Tribunal, María de los Ángeles Moia y Gustavo Labriola.

En este marco, las autoridades analizaron el estado de las rendiciones de las distintas Direcciones de Administración (D.A.) que están bajo la órbita de Economía. Asimismo, intercambiaron información técnica sobre los procedimientos vigentes y repasaron los lineamientos del informe de la Cuenta General del Ejercicio, documento que el TCER remite anualmente a la Legislatura entrerriana.

Luego de la reunión, Lara calificó el encuentro como “sumamente fructífero” y destacó la importancia de la articulación: “Establecer pautas de trabajo conjuntas nos permite agilizar los procesos y coordinar acciones directas para lograr una mayor eficacia a la hora de auditar los fondos públicos”.

En ese sentido, el titular del TCER agregó que este tipo de instancias fortalecen la institucionalidad de la provincia “garantizando que el control constructivo se traduzca en una gestión de cara a la sociedad, transparente y eficiente en beneficio de todos los entrerrianos”.

Misión del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos es un organismo constitucional de control externo con autonomía funcional. Ejerce sus funciones de manera independiente de los poderes del Estado, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

La labor de auditoría y fiscalización del organismo es de especial gravitación en la vida institucional de la provincia, ya que el control que ejerce se despliega sobre los tres poderes del Estado Provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); los ministerios, secretarías y organismos autónomos de control; los entes autárquicos, descentralizados, empresas y sociedades del Estado; los municipios, comunas, juntas de gobierno y sus respectivas cajas de jubilaciones; los hospitales, centros de salud y cualquier entidad que administre recursos estatales.

Asimismo, el organismo ejerce el control posterior de todos los subsidios otorgados por el Estado entrerriano y los programas nacionales que se ejecutan en el territorio provincial.