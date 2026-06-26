Los hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó la profilaxis preexposición (PrEP) en efectores de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. La medida busca ampliar el acceso gratuito a herramientas de prevención, fortalecer el cuidado integral de la salud sexual y reducir nuevas infecciones mediante una estrategia segura, eficaz y respaldada por evidencia científica.

La incorporación de la PrEP al sistema sanitario provincial representa un avance en materia de acceso igualitario a la prevención y el fortalecimiento de las políticas de salud pública. En esta primera etapa, la implementación se lleva adelante en los hospitales Delicia Concepción Masvernat de Concordia, San Martín de Paraná, Centenario de Gualeguaychú y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, instituciones que cuentan con servicios de infectología y equipos preparados para acompañar el seguimiento de las y los usuarios.

La profilaxis preexposición consiste en el uso de medicación antirretroviral por parte de personas que no tienen VIH pero que, por determinadas prácticas o situaciones, presentan una mayor exposición a adquirir el virus. Utilizada de manera adecuada y con seguimiento médico periódico, esta alternativa reduce significativamente el riesgo de transmisión sexual y forma parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de los programas de prevención combinada.

Al respecto, el coordinador de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis de la provincia, Francisco Astudilla, destacó: “Resulta una estrategia sumamente importante en un contexto donde las infecciones de transmisión sexual registran un aumento, porque implica ampliar el acceso a la salud y garantizar derechos”. El funcionario remarcó que se trata de una herramienta utilizada en el mundo que en Argentina viene desarrollándose desde hace varios años con resultados favorables.

En ese sentido, Astudilla subrayó que “diferentes estudios científicos y experiencias de implementación demostraron que, con una correcta adherencia al tratamiento, la PrEP puede disminuir significativamente la transmisión sexual del VIH”. Asimismo, aclaró que la incorporación de esta línea de acción no reemplaza el uso del preservativo, el testeo programado ni la consulta médica precoz, sino que se suma a estas herramientas vigentes para brindar mayor seguridad en la población.

Esta primera etapa de la estrategia tendrá carácter piloto y permitirá relevar el nivel de aceptación y utilización en Entre Ríos, con el objetivo de planificar futuras instancias de ampliación en el territorio. La PrEP está destinada a personas con mayor riesgo de exposición, entre ellas quienes no tienen pareja estable, pacientes con antecedentes recientes de ITS, trabajadores y trabajadoras sexuales o quienes presenten variables de vulnerabilidad evaluadas por el personal de salud.

Los cuatro hospitales ya cuentan con disponibilidad de los medicamentos, los cuales se entregan de manera gratuita a través del Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la ley nacional 27.675 de respuesta integral al VIH. Desde la cartera sanitaria recordaron que la PrEP no protege de otras infecciones de transmisión sexual ni previene embarazos, por lo que el uso del preservativo continúa siendo un elemento fundamental dentro de los cuidados cotidianos.