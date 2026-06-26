Vitor: “En 10 o 15 días va a salir la ley de Ética Pública; hay una decisión política de sacarlo cuanto antes”

El secretario Legal y Técnico del gobierno de Entre Ríos, Esteban Vitor, aseguró que la reforma previsional, la ley de Ética Pública y la derogación de pensiones de gobernador y vice son “temas prioritarios” para el gobierno de Rogelio Frigerio. También refirió a Juicio Político

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vitor aseguró que “en las distintas reuniones de Gabinete que ha habido, es uno de los temas prioritarios; y en el Senado hoy los temas prioritarios que tenemos es reforma previsional, ley de ética pública y la derogación de la ley de pensiones del gobernador y vicegobernador; esas son las tres líneas de acción que nos han bajado. Puedo dar fe que el gobernador está encima de este tema, ha estado muy activo. Nosotros, tanto el ministro de Gobierno como quien habla, también hemos estado en contacto con legisladores, hemos intercambiado redacción de textos, y estoy convencido que en una semana o dos semanas va a salir”.

En ese marco señaló: “Yo presenté uno de los primeros proyectos de Ficha Limpia cuando era legislador, y con la diputada (Silvia) Lospennato fuimos los que intercambiamos ideas, ella lo llamó al actual gobernador Frigerio quien me dio la orden en aquel momento en que era diputado, de que trabajemos en conjunto con Lospennato para presentar ese proyecto. Después llegado al gobierno se trabajó denodadamente en esto, creo que fue en octubre o noviembre del 2024 que salió en Diputados, y en Senadores nosotros no tenemos mayoría o nos cuesta llegar a la mayoría, pero se ha estado trabajando y es uno de los puntos prioritarios. Yo estoy convencido que en una semana o 15 días esto va a salir, estoy convencido”.

“Creo que en 15 días va a salir, por lo menos según lo que he hablado con algunos legisladores. También nosotros somos respetuosos, es otro Poder el Legislativo y nosotros somos respetuosos, tratamos de que salgan las cosas de la mejor manera, nos cuesta a veces conseguir las mayorías y estamos en ese camino, pero hay una decisión política de sacarlo cuanto antes”, aseguró.

Consultado por la dificultad de lograr compromiso de la dirigencia política para combatir la corrupción y el narcotráfico, Vitor sostuvo que “son dos de los ejes prioritarios de este gobierno. Ha habido varias leyes en ese sentido, como la eliminación de fondos reservados, que nadie puede cobrar doble sueldo, se han sacado decretos y leyes que tienen que ver con la austeridad y también que tienen que ver con esto, con la responsabilidad de los funcionarios. Pero también el tema narcotráfico ha sido uno de los ejes, con el ministro (Néstor) Roncaglia y creo que estamos en el récord de incautación de drogas, aunque es una frontera muy grande la que tiene la provincia”.

Reforma previsional

Consultado por el proyecto de reforma previsional y la forma de evitar que sea judicializada tras su aprobación, Vitor sostuvo que “se ha venido estudiando todo; a la reforma hay que hacerla, todo el mundo coincide en que hay que hacerla, tenemos un déficit explosivo en la Caja de Jubilaciones, pero no vamos a afectar derechos adquiridos, eso está claro. Estamos tratando de salvar la Caja, impulsando una serie de medidas concretas, como puede ser este proyecto de ley, pero también por primera vez se ha hecho juicio a la Nación por esto, y también se han completado con los balances, que son aquellos que permiten a la provincia reclamar a la Nación por la armonización, que hay una ley nacional que permite compensar y si eso lo hubiera hecho el anterior gobernador hoy tendríamos 50 mil millones de pesos más solamente por el año 2022”.

“Con respecto a la judicialización, creo que está garantizado el respeto a la Constitución. A mí no me parece que sea inconstitucional, yo he escuchado voces diciendo que era inconstitucional antes de que se mande el proyecto, voces de la justicia, voces de gente allegada, de abogados, pero yo estoy convencido que no es así. Y me parece que, si hay algún cuestionamiento, tendrían que resolverlo los conjueces, porque los miembros de la justicia, tienen su interés en esta ley, entonces tendrán que resolverlo los conjueces en caso de que haya algunos planteos por este tema”, advirtió.

Sobre la declaración de emergencia del sistema que dispone el proyecto, Vitor comparó que “en el anterior gobierno de (Gustavo) Bordet se decretó una emergencia y hubo fallos favorables que la sostuvieron” y en este caso afirmó: “Estoy convencido que es una situación donde se justifica claramente la emergencia, sólo hay que ver los números para darse cuenta que se justifica plenamente la emergencia. Se está tratando de salvar la Caja, no solamente modificando la ley sino haciendo los reclamos ante Nación y haciendo los deberes de hacer los balances que, por primera vez, se han hecho de la Caja de Jubilaciones para reclamar administrativamente”.

Juicio político

En relación con el proyecto de Juicio Político que obtuvo dictamen de mayoría esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales con fuertes objeciones de la oposición, el funcionario planteó: “Me llama la atención la posición de la oposición porque ellos fueron gobierno durante muchos años y yo casi en soledad –acompañado por los miembros de mi bloque- fui el que planteó un proyecto y nunca les interesó reglamentar ni el Jury de Enjuiciamiento ni el Juicio Político. Yo presenté proyecto, activé, reclamé y no tuve suerte, y ahora se ha tomado la decisión de sacarlo y es una cuestión de mayoría y minorías. Es importante que haya una reglamentación porque quien es sometido a juicio político tiene que tener reglas claras, quienes hacen la denuncia también tienen que tener reglas claras y los legisladores, que son los que van a definir esto, también tienen que tener reglas claras”.

En ese sentido, refirió que “muchas veces al no estar reglamentado ni siquiera se sabe cuál es el plazo para el derecho de defensa o cuáles los términos de la prueba. Si bien ha habido juicios políticos no ha estado normado y ha habido muchos grises; y lo sé porque estuve en cuatro juicios políticos y es necesario sacar una ley, por eso nuestros legisladores han avanzado en esto y seguramente va a ser sancionado primero en Diputados y después en Senadores”.

Destacó asimismo que “se está tratando un proyecto del diputado Cosso, otro de la diputada Lena y el que yo presenté, que se unificaron y se han hecho cinco reuniones y se ha venido trabajando abiertamente”. “Llama la atención que quienes siempre se opusieron a esto y nunca lo que hicieron reglamentar –la única verdad es la realidad- ahora hagan cuestionamientos cuando se quiere reglamentar el juicio político”, analizó.

Y también planteó que, en el juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, “no se sabía o no estaba claro el plazo para el tema de las pruebas, tampoco estaba claro si alguien que se denuncia una vez puede volver a ser denunciado por un mismo tema. Hay un montón de dudas y de cuestiones con muchos grises y lo mejor es reglamentarlo”.

En ese marco, consultado por la definición respecto del Procurador y si debe ser juzgado en juicio político o a través del jury, Vitor indicó: “El Procurador ha sido denunciado dos veces. En una oportunidad se declaró competente el jury por 4 a 3, y en una segunda oportunidad se declaró incompetente por 4 votos a 3. O sea, está muy discutido el tema. En la Constitución del año 2008 están definidos quiénes son sujetos pasibles de juicio político, que son el gobernador, el vicegobernador, los ministros, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Defensor del Pueblo y no figura el Procurador. Es un tema que está muy discutido y que habría que analizarlo bien”.