A 50 años del fallecimiento de Raúl Uranga, Frigerio destacó su legado transformador para Entre Ríos

Al cumplirse 50 años del fallecimiento del ex gobernador, Raúl Uranga (registrado el 26 de junio de 1976), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó su visión de futuro y el legado de una gestión que marcó un antes y un después en la historia de esta provincia.

Al recordar la figura de quien impulsó -junto al entonces presidente Arturo Frondizi-, una de las etapas de mayor transformación de la provincia, Frigerio sostuvo que “las provincias cambian cuando alguien se anima a pensar más allá de una gestión”.

En ese sentido, afirmó que Uranga “entendió que el desarrollo se construye con visión, decisión y obras que perduran”, y remarcó que ese espíritu permitió concretar proyectos estratégicos que modificaron para siempre el perfil productivo y de infraestructura de Entre Ríos.

El mandatario provincial también recordó el vínculo histórico entre Raúl Uranga, su abuelo y el expresidente Arturo Frondizi, a quienes reconoció por haber impulsado “una transformación que marcó un antes y un después en la historia de Entre Ríos”.

Finalmente, Frigerio aseguró que el mejor homenaje a quienes pensaron la provincia con una mirada de largo plazo es continuar ese camino de desarrollo. “A 50 años de su fallecimiento, honramos su legado y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo la provincia que queremos y merecemos”, concluyó.

Raúl Lucio Uranga Micheltorena nació el 2 de marzo de 1906 en Paraná. Abogado y docente, fue electo en representación de la Unión Cívica Radical Intransigente el 23 de febrero de 1958 como gobernador de Entre Ríos, cargo que ejerció junto a Julio César Fernández como vicegobernador entre el 1° de mayo de 1958 y la intervención federal decretada el 25 de abril de 1962.

También fue elegido por la Unión Cívica Radical como diputado nacional por Entre Ríos en dos oportunidades consecutivas (1946-1948 y 1948-1952) y fue concejal de la ciudad de Paraná, ejerciendo como presidente de ese Cuerpo entre 1935 y 1939, reseñó el portal Efemérides Radicales.

Su gestión al frente de la gobernación entrerriana se destacó por varias obras viales de importancia entre las que se encuentra el inicio de la construcción del Túnel subfluvial “Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis” que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos por debajo del lecho del río Paraná y es más conocido como “Túnel Hernandarias”.

Inició su militancia en el radicalismo durante sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y en 1965 abandona la UCR para ser electo diputado nacional por el MID y en 1973 es nuevamente candidato a gobernador de Entre Ríos.

Falleció a los 69 años de edad el 26 de junio de 1976 en Paraná.