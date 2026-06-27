La provincia informó que invierte más de 24.000 millones de pesos en mejora de caminos y maquinaria vial

El gobierno dio cuenta de una inversión de 24.000 millones de pesos en Vialidad para reforzar la capacidad operativa del organismo que debe atender más de 3.500 kilómetros de caminos secundarios y terciarios.

Vialidad provincial continúa con el desarrollo del programa de mejora de caminos rurales en distintos puntos de Entre Ríos, con obras que favorecen la producción, garantizan el acceso a servicios esenciales y facilitan la conectividad. Estos trabajos, suman a la histórica inversión en maquinaria vial para reforzar la capacidad operativa, demandan 24.000 millones de pesos provenientes del tesoro provincial.

Con una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, financiada con recursos provenientes del impuesto Inmobiliario Rural, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta obras de recuperación y mejorado de caminos productivos y de uso social, además de la construcción de obras de arte y la provisión y transporte de material.

Las tareas se desarrollan a través de las 20 zonales distribuidas en la provincia, con el apoyo de dos canteras propias. Asimismo, se ejecutan trabajos mediante consorcios camineros y convenios con municipios y comunas, alcanzando la atención de más de 3.500 kilómetros de caminos secundarios y terciarios, se destacó en el portal oficial del gobierno entrerriano.

Asimismo, por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, se impulsa una inversión histórica en equipamiento vial que supera los 12.000 millones de pesos, y en la que se adquirirán:

-20 acoplados tanque para combustible.

-18 motoniveladoras.

-5 acoplados carretones de tres ejes.

-4 camiones con caja volcadora tri-vuelco.

-4 acoplados volcadores de tres ejes.

-2 camiones regadores.

-1 pala cargadora.

-1 tractor retroexcavador.

-1 semirremolque.

Cabe señalar que, a principio de mayo, se presentaron 14 propuestas por un monto superior a los 3.000 millones de pesos, para la compra de:

-3 motoniveladoras

-3 rodillos

-3 camiones (con tanque regador)

-2 excavadoras

-6 estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible. Más insumos para señalamiento vial.

Puentes, alcantarillas, calzadas

Entre Ríos posee más de 7.000 cursos de agua distribuidos en su territorio. Por eso, la construcción de puentes, alcantarillas y calzadas sumergibles resulta fundamental para garantizar la transitabilidad permanente y sostener la producción, la educación, la salud y la seguridad en las zonas rurales.

Actualmente se ejecutan cuatro alcantarillas en Crucesita Séptima, departamento Nogoyá, sobre los arroyos Las Piedras, Taperas y De la Aguada; además de otra intervención en el tramo ruta provincial 33 - Comisaría Urquiza. Paralelamente, otras 40 obras de arte se encuentran en distintas instancias administrativas para su ejecución, publicó el portal del gobierno Provincial.

Por otra parte, se prevé continuar con la segunda etapa del programa de provisión y transporte, dividido en seis regiones. De ellas, las regiones 1, 2, 4 y 6 se encuentran en proceso de adjudicación, mientras que las regiones 3 y 5 transitan la etapa licitatoria. En total, se prevé utilizar más de 55.535 metros cúbicos de brosa y 59.561 metros cúbicos de ripio para mejorar caminos productivos y accesos a establecimientos educativos, centros de salud, comisarías y otros servicios esenciales.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia integral destinada a recuperar la red vial secundaria y terciaria, optimizar la salida de la producción y garantizar mejores condiciones de acceso para estudiantes, docentes, trabajadores rurales y vecinos de toda la provincia.