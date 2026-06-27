Michel, Cresto y Bahillo se reunieron con productores citrícolas por la crisis que afecta al sector productivo

Bahillo, Crespo y Michel recorren una plantación de citrus junto al productor que les manifestó la crisis que afecta a la producción y a la cadena de valor citrícola.

Los legisladores del peronismo Guillermo Michel, Enrique Cresto y Juan José Bahillo, mantuvieron diversos encuentros con empresarios citrícolas de la costa del Uruguay a fin de abordar la problemática que atraviesa la actividad.

Recorrieron el establecimiento El Aroma, una empresa familiar con tres generaciones de productores citrícolas de Concordia, dedicada a la producción, cosecha y empaque de citrus, y jugos naturales.

Asimismo, se reunieron con representantes de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA), donde dialogaron sobre las principales dificultades que hoy limitan la competitividad del sector: el incremento de los costos, las trabas para acceder a mercados internacionales y los desafíos que enfrenta la cadena citrícola para sostener e incrementar sus exportaciones.

También mantuvieron un encuentro con la Federación de Citricultores de Entre Ríos (FECiER), entidad que nuclea a las asociaciones de productores de Concordia, Federación, Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario. Sus integrantes manifestaron la profunda preocupación que poseen por la caída del consumo y el aumento de los costos de producción. Explicaron que actualmente el productor recibe entre $60 y $80 por kilo, mientras que el costo de producción ronda los $130, una situación que obliga a muchos a decidir entre cosechar la fruta o dejarla en las plantas por la imposibilidad de cubrir los costos.

Al respecto, Michel señaló: “Los problemas de los productores son los mismos a lo ancho y largo de la provincia: falta de previsibilidad y de contracción al trabajo por parte del gobernador, y falta de gestión de sus funcionarios”.

“Al igual que el resto de las economías regionales, los problemas de los citricultores son los costos y la energía elevadas, la logística que es un desastre porque las rutas están detonadas, y el precio que no acompaña al productor. Esto tiene que ver con el modelo social que le quiere imponer Milei al país y a la provincia: busca peruanizar a la economía argentina para que sea un país sin clase media, sin industria y sin empleo de calidad”, sostuvo el diputado nacional.

Cresto, por su parte, explicó que “cuando a la citricultura le va mal eso derrama hacia las otras actividades también, y si bien ha tenido etapas de crisis, hoy se está dando crisis tanto en el sector interno como en el sector externo”.

“Hay que hacer un abordaje integral de todas las actividades productivas escuchando y analizando la herencia que va a quedar para empezar a pensar en la reconstrucción de la ciudad, la provincia y el país”, planteó el ex intendente de Concordia y actual diputado provincial.

Finalmente, Bahillo indicó: “Los productores están pasando un momento de bastante incertidumbre, no están siendo competitivos a la hora de exportar, tienen el inconveniente del tipo de cambio con dólar atrasado y no se están desarrollando nuevos mercados que tengan que ver con mayor valor agregado”.

En ese sentido, el diputado provincial apuntó que “está pendiente el desafío del mercado de Estados Unidos que podría ser inminente si hubiera una vocación política de los gobiernos nacional y provincial de gestionar. Este mercado ya está aprobado por las autoridades americanas”.