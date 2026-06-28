AGMER convocó a un nuevo paro para este miércoles por mejoras salariales y en rechazo a la reforma previsional

Imagen de archivo del 23 de abril pasado, cuando AGMER convocó a un paro de 24 horas y participó de una movilización multisectorial en la capital provincial.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará este miércoles 1° de julio un paro de actividades en toda la provincia, acompañado por una movilización hacia la ciudad de Paraná. La medida de fuerza fue resuelta en el marco del plan de lucha que el sindicato viene sosteniendo desde hace más de un mes y tiene como ejes centrales el reclamo por una urgente recomposición salarial y el rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

Desde el principal gremio docente entrerriano informaron que la protesta contará con la participación de trabajadores de los 17 Departamentos de la provincia, quienes concentrarán en la capital entrerriana para visibilizar sus demandas.

“Las y los docentes de los 17 Departamentos de la provincia paramos y nos movilizamos a Paraná en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional”, señalaron desde la organización sindical.

En ese sentido, remarcaron que la movilización también busca exigir la inmediata reapertura de la discusión paritaria, al considerar que los salarios del sector continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

“Nos movilizaremos a Paraná para manifestarnos por la urgente apertura de la discusión salarial y para seguir dejando en claro en las calles el NO rotundo al intento de reforma de nuestro sistema previsional”, expresaron.

Un mandato surgido del Congreso provincial

La convocatoria responde a las resoluciones adoptadas por el Congreso Provincial de AGMER, que sesionó el pasado 29 de mayo en Rosario del Tala. En ese encuentro, los congresales aprobaron profundizar el plan de lucha y ratificaron una serie de reclamos que el gremio considera prioritarios.

Entre ellos, insistieron en la necesidad de que el Gobierno convoque a negociaciones paritarias y otorgue una recomposición salarial que permita recuperar el poder de compra perdido como consecuencia de la inflación. Asimismo, el Congreso volvió a manifestar su rechazo a cualquier modificación del régimen previsional vigente para los trabajadores de la educación.

Como parte de las resoluciones, el máximo órgano deliberativo del sindicato facultó a la Comisión Directiva Central a implementar “todas las medidas de acción necesarias” para sostener tanto el reclamo salarial como la oposición a la reforma jubilatoria.

Denuncias por falta de personal en las escuelas

Además de los planteos vinculados con los salarios y el sistema previsional, AGMER volvió a advertir sobre la situación que atraviesan numerosos establecimientos educativos debido a la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina.

Según el gremio, esta situación genera una sobrecarga de tareas para los trabajadores que permanecen en funciones y afecta directamente el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

También alertó sobre el déficit de personal destinado a los comedores escolares, una problemática que, aseguran, repercute en la elaboración de desayunos, almuerzos y meriendas para los estudiantes.

En las resoluciones del Congreso, AGMER sostuvo que estos recortes terminan impactando especialmente en los alumnos, quienes en muchos casos reciben “viandas frías que carecen del valor nutricional”, una situación que consideran aún más preocupante durante la temporada invernal.

Con este nuevo paro provincial, el sindicato buscará profundizar la presión sobre el Gobierno para reabrir la negociación salarial, revisar las condiciones laborales en las escuelas e intentar frenar cualquier avance sobre el régimen previsional de los trabajadores de la educación.

Los paros docentes de este año

Si se concreta la medida anunciada para el miércoles 1° de julio, AGMER habrá realizado siete paros provinciales en lo que va del actual ciclo lectivo.

El cronograma es el siguiente:

-2 de marzo: paro de 24 horas en el inicio del ciclo lectivo, en adhesión a la medida nacional de CTERA.

-3 de marzo: segundo paro consecutivo de 24 horas, tras el rechazo de la propuesta salarial del Gobierno.

-27 de marzo: paro provincial con movilización y marcha de antorchas en Paraná, en reclamo de reapertura de paritarias y contra la reforma previsional.

-23 de abril: paro de 24 horas con movilización de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

-21 de mayo: paro provincial de 24 horas, también en el marco del conflicto salarial y el rechazo a la reforma previsional. Este fue el quinto paro desde el inicio del ciclo lectivo.

-24 de junio: paro provincial de 24 horas por la falta de convocatoria a paritarias y en rechazo a la reforma previsional.

-1° de julio: se convocó a un paro provincial con movilización a Paraná, para reclamar una recomposición salarial y reiterar el rechazo a la reforma previsional.