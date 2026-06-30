Autoridades recorrieron las viviendas que se construyen en Piedras Blancas

Con el objetivo de observar el estado de avance de las 18 viviendas que se ejecutan en Piedras Blancas, autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) realizaron una recorrida por el grupo habitacional que lleva adelante el organismo provincial.

En la oportunidad, se explicó el nuevo procedimiento para la adjudicación y venta de las unidades, que presentan un importante grado de avance y se encuentran próximas a ser entregadas con financiamiento del programa Ahora Tu Hogar.

Durante la recorrida, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, estuvo acompañado por el intendente Fabricio Mesquida y el director de Desarrollo Humano y Hábitat de la repartición, Julián Burzaco. Las autoridades observaron el desarrollo de los trabajos y dialogaron sobre el progreso de la obra, así como también sobre la metodología de adjudicación y venta de las viviendas.

El titular del organismo señaló que esta visita "va en concordancia con lo que el gobernador Rogelio Frigerio nos pide, que es gobernar desde el territorio, y nos pone frente a los problemas que debemos ir resolviendo durante la gestión".

Asimismo, indicó que "cada unidad habitacional que construimos implica no solo que una familia tenga un hogar, sino también que se active la economía local mediante la compra de materiales y la generación de mano de obra". Y agregó: "Estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que esperan acceder a su casa propia y brindarles a sus hijos un futuro con mayor bienestar".

Finalmente, Schönhals destacó que "las 18 viviendas que la provincia construye en Piedras Blancas con fondos provinciales, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, cuentan con más del 90 por ciento de avance", por lo que se encuentran próximas a su finalización y posterior entrega.