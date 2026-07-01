Causa Jóvenes Emprendedores: “Uno querría que estuvieran presos de por vida”, afirmó Bernaudo

“Esto no fueron créditos irregulares, fue una banda organizada para estafar al Estado. A esto hay que darle la magnitud que tiene, no es algún problema administrativo menor, acá hubo una organización delictiva que no solamente cometió los delitos, sino que después hubo incluso la intención de eliminar pruebas", afirmó Bernaudo.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, se refirió a la causa judicial que terminó en condenas de prisión condicional para tres exfuncionarios por desvío de fondos del Programa Jóvenes Emprendedores mediante simulación de créditos que nunca entregaron.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bernaudo afirmó que “desde la provincia formalmente la denuncia fue de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de Estado, es decir que la provincia se involucra como denunciante y después ya no participa como querellante porque no está habilitada para hacerlo en un juicio penal. Y además, la provincia también ahora no da por terminado esto acá porque entra en la etapa civil de exigir el reintegro de los montos reales porque son varios millones de dólares”.

En tal sentido, definió que “esto no fueron créditos irregulares, fue una banda organizada para estafar al Estado. A esto hay que darle la magnitud que tiene, no es algún problema administrativo menor, acá hubo una organización delictiva que no solamente cometió los delitos, sino que después –y nos consta porque nosotros participamos mucho y acompañamos al fiscal Badano con toda la información que nos requirió y brindando información que encontramos- hubo incluso la intención de eliminar pruebas, las escuchas telefónicas son contundentes en esto”.

“Desde ese lugar lo vemos como una cosa terrible, y no tanto es lo que hemos hecho para que no vuelva a pasar, sino que no podemos creer que esto haya pasado desapercibido a las autoridades superiores y a todo el sistema de control operativo, y no sé si fallaban los sistemas de control o si usaban los sistemas de control para permitir que estas cosas pasaran”, afirmó.

Señaló ante ello que “esto pasó en el marco de dos gestiones de Gobernación, pasó en el marco de tres o cuatro ministros de distintas áreas que estaban con este tema, y uno no puede evitar algún acto de corrupción, es inevitable y siempre hay que buscarlo y tener los sistemas de control para alguna cosa menor. Ahora, un régimen así organizado es raro porque a estas cuestiones el Tribunal de Cuentas las encuentra bastante rápidamente cuando empieza a investigarlas, y acá pasaron por controles de auditoría, pasaron por controles de administración, y en esas instancias alguna alerta debería haber surgido antes de los cuatro o cinco años en los que esto estuvo ocurriendo”.

En comparación, planteó que “hoy tenemos los sistemas de administración donde se verifican, cosas disparatadas como facturas que aparecen muchas veces para justificar el mismo gasto o distintos gastos con una misma factura y cosas de ese tipo. Son imposibles de que no salten en algún lugar. En un lugar puede haber una excepción de una factura que pase, pero en un sistema organizado durante cuatro años, los sistemas de controles estándares de la provincia lo deberían filtrar”.

Respecto del organigrama actual de organismos, confirmó que “la Secretaría sigue funcionando bajo la órbita del Ministerio” y explicitó: “Cuando nosotros llegamos el trabajo que le dedicó el equipo a colaborar con el fiscal Badano fue muy intenso, de recuperar archivos porque hubo un ‘operativo lavandina’, donde unos días antes de que asumiéramos se pusieron a echarle lavandina a los expedientes, así que era difícil hasta encontrar los expedientes”. Ahondó que “el discutir sobre la calidad de lavandina para borrar los expedientes está en las escuchas, muchos archivos se habían borrado y por suerte algunos se recuperaron desde las reservas que tienen las computadoras, como si fuera la papelera, que quedan guardadas cosas. Todo eso lo trabajamos con mucha intensidad para ponerlo a disposición del fiscal, no solamente de los expedientes que nos pedía, sino que también iniciamos nosotros un proceso de todos los que fuimos encontrando como deudores de este proyecto, porque el que no sabía que lo había recibido o que lo había recibido como un monto menor de subsidio, después no pagaba, y estos créditos tenían que devolverse. Dejaron todos los dedos marcados y nosotros intimamos a todas las personas que encontramos que habían recibido este crédito, todos los archivos, y ahí fueron surgiendo los casos que fueron los testigos que tomó el fiscal Badano, y debe haber un total de 750 casos, según el muestreo de lo que vamos llevando, que fueron irregulares durante cuatro años”.

Respecto del monto en dinero del perjuicio que se causó al Estado, Bernaudo apuntó que “la Fiscalía de Estado va a reclamar el total de los fondos y tendrá que hacer el ajuste de cada monto, pero creo que puede estar acercándose a los dos millones de dólares o algo parecido. Es una estimación que hago, ahí es muy importante ver en esos cuatro años la variación en dólares que es muy grande y por eso es difícil de actualizar el monto del perjuicio. Pero seguro que debe estar excediendo diez veces más de lo que terminó siendo la multa aplicada por la justicia ahora”.

“Fiscalía de Estado tendrá que hacerlo con los casos absolutamente probados y demás, yo estoy planteando las cosas que nos quedan en duda y también en base a muestreo, porque nosotros decimos 750 casos porque le aplicamos la proporción de los casos que se estudiaron y más o menos a un 25% se otorgaron los créditos efectivamente y más o menos un 75% de la muestra que tomamos. A lo mejor todos los que nos quedan son truchos o la mitad de los que nos quedan son verdaderos, pero seguramente la mayoría son truchos”, agregó.

En otro orden de cosas, aseguró que “en la estructura del Ministerio no quedamos con ninguno de los funcionarios que fueron condenados y tampoco de los que siguen, porque sigue el juicio con otras personas más. Ninguna de esas personas quedó en Desarrollo Emprendedor, nadie. Algunos eran funcionarios, obviamente, como el caso de (Pedro Fernando) Gebhard, que se fueron con la gestión, pero ninguno de los otros empleados tampoco quedó en el área nuestra. Creo que la única continuidad laboral fue la de Gebhard, que entiendo que tuvo un contrato con la senadora (Laura) Stratta o algún contrato con algún senador de la oposición, pero después en el Ministerio no quedó nadie trabajando. Incluso algún empleado que no figura acusado, ni nos consta que hubiera tenido algo que ver, se le renovó contrato, porque eran parte de la Secretaría en ese momento. Preferimos apartar los casos que hubiera vinculado”.

En tanto, Bernaudo planteó que “esto es una cuestión que, por la escala, por la continuidad, por la cantidad de gente involucrada, mostraba una cierta convicción de impunidad” y sobre la aplicación del juicio abreviado consideró que “son cosas del procedimiento del Código Penal que me exceden, porque yo soy ingeniero agrónomo, pero a uno como ciudadano le gustaría penas mucho más duras para estos casos”. “Me excede la valoración que haga el juez sobre el tema y es un fallo judicial. A nosotros nos prohíbe la Constitución participar en esa etapa, ha participado la provincia a través del Ministerio Público Fiscal. No participamos desde el Ejecutivo porque nos lo prohíbe a nivel constitucional y nos abocamos al tema de lo civil para recuperar los fondos de la provincia, que es desde donde nos corresponde como provincia”.

De todos modos, admitió: “Como ciudadano, es una indignación plena, uno querría que esta gente estuviera presa de por vida, pero es una visión desde el estómago y no desde la función”.

Consultado por la actual implementación de entrega de créditos a emprendedores, dispuestos por ley, el funcionario explicitó que “hoy las líneas más chicas están en el Ministerio de Desarrollo Humano para poner justamente un componente de asistencia social y en este momento se está cobrando para recircular algo de créditos que se otorgaron el año pasado. No me acuerdo el número exacto, pero debe haber rondado los 100 y pico, o un poquito menos de créditos el año pasado. Las partidas son más chicas que las que se asignaban en aquel momento para créditos de emprendedores”.

Por último, sobre el programa Jóvenes Emprendedores puntualmente, indicó que “sigue vigente y va variando de acuerdo al nivel de fondeo que se va disponiendo. Los fondos que nosotros disponemos hoy para el programa no tienen nada que ver con esas magnitudes en los que se usaba en aquel momento, ya que todos los programas están recortados para ir saneando las cuentas públicas. Así que este es uno de los programas que tiene los recursos más acortados. El año pasado hubo partidas y este año se va a seguir operando a partir de los recuperos. Es como que se ha quedado en la recirculación de los fondos a partir de los créditos que se otorgaron”.