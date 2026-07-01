Diputados: comerciantes calificaron como "intrascendente y estéril" el programa de incentivo del gobierno

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP) cuestionó con dureza el proyecto de alivio fiscal para el comercio que impulsa el gobierno provincial y aseguró que la iniciativa resulta "intrascendente y estéril", al considerar que no contempla los reclamos formulados por las cámaras empresarias durante su tratamiento legislativo.

A través de un comunicado difundido tras su participación en la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la entidad manifestó su malestar por el resultado del debate parlamentario y sostuvo que "el tratamiento del proyecto de alivio fiscal para el comercio dejó más dudas que certezas".

Según indicó el CECIP, durante el encuentro las entidades empresarias expusieron "con datos concretos" la situación que atraviesa el sector, marcada por la caída del consumo, el incremento sostenido de los costos, la elevada presión tributaria y la necesidad de ampliar el alcance de los beneficios para que lleguen a quienes sostienen el empleo formal y la actividad económica.

Sin embargo, afirmó que ninguna de esas propuestas fue incorporada al dictamen de comisión. "Ni una sola de las propuestas formuladas por las entidades empresarias fue considerada", señalaron, al tiempo que se preguntaron: "¿Para qué convocar al diálogo si las decisiones ya estaban tomadas de antemano?".

En ese sentido, sostuvieron que el proyecto promovido por el oficialismo mantiene un alcance "tan limitado" que termina convirtiéndose en una medida de escaso impacto frente a la crisis que atraviesa el comercio entrerriano.

El comunicado cuestionó particularmente que la exención alcance únicamente a las categorías más bajas del monotributo, ya que -advirtieron- deja afuera a la mayoría de los comerciantes que deben afrontar mensualmente alquileres, salarios, tarifas, impuestos y otros costos para sostener sus actividades y las fuentes laborales.

Además, desde la entidad remarcaron que "el diálogo institucional no puede reducirse a una mera formalidad" y consideraron que escuchar implica también incorporar propuestas cuando son "técnicamente viables, razonables y representan a quienes invierten, producen y generan empleo".

Para el Centro Comercial, de lo contrario, las instancias de participación terminan siendo "una pérdida de tiempo para las cámaras empresarias" y un procedimiento destinado únicamente a exhibir una apertura que "en la práctica nunca existió".

Finalmente, el CECIP sostuvo que el comercio entrerriano necesita "decisiones de fondo y políticas públicas que respondan a la realidad que atraviesan las empresas", y lamentó que se haya desaprovechado la posibilidad de construir "una ley consensuada, amplia y efectiva".

"Gobernar también es escuchar. Pero escuchar solo tiene sentido cuando existe la voluntad de transformar ese diálogo en decisiones concretas", concluyó el comunicado.