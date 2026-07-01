En medio del paro, el gobierno afirmó que el 75% de los docentes fue a trabajar y ratificó la paritaria

Poco antes del mediodía de este miércoles y en medio de la jornada de paro convocada por los gremios docentes, el Consejo General de Educación (CGE) informó que el presentismo alcanzó el 75% durante la mañana.

“De acuerdo con el relevamiento realizado en establecimientos educativos de toda la provincia, tres de cada cuatro docentes asistieron a sus lugares de trabajo, lo que permitió sostener el funcionamiento de las instituciones y garantizar el desarrollo de actividades escolares en gran parte del territorio entrerriano”, se informó oficialmente.

De este modo, indicaron que “los datos recabados por el organismo reflejan que la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas y desarrollaron las propuestas pedagógicas previstas para la jornada, asegurando la continuidad del servicio educativo y de las trayectorias escolares de los estudiantes”.

En ese marco, el Gobierno de Entre Ríos ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo el diálogo con los representantes de los trabajadores de la educación y recordó que el gobernador convocó a una nueva reunión de la mesa paritaria docente para el próximo lunes 6 de julio.

El encuentro se realizará a las 17 y contará con la participación de los gremios docentes de AGMER, AMET, UDA y SADOP, en el marco del proceso de negociación que el Ejecutivo provincial sostiene con las organizaciones sindicales para abordar las condiciones laborales y salariales del sector.