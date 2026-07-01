En pleno debate por la reforma previsional, otro senador provincial inició su trámite jubilatorio

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER – Federación), que preside la bancada oficialista, inició su trámite jubilatorio la semana pasada. Misma actitud adoptó semanas atrás el presidente del bloque opositor, Marcelo Berthet (PJ-San Salvador). Ambas noticias cobran relevancia en el contexto de debate de la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, que está en etapa de análisis en comisiones de la cámara alta. La determinación de Dal Molín, miembro informante del oficialismo en torno a la reforma previsional, generó sorpresas y algunas críticas internas en off en el propio gobierno (al entenderse que no deja de ser un error político por estos días) y la obvia reacción desde la oposición.

Apenas se empezó a hablar de la decisión del gobierno provincial de impulsar una reforma previsional, se duplicaron las presentaciones para iniciar los trámites jubilatorios. Así lo indicó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, que precisó que hubo 2.000 presentaciones en los últimos seis meses, cuando antes el promedio en el mismo período era de la mitad.

Ingresando al portal web de la Caja de Jubilaciones con el número de documento de una persona es posible verificar si inició un trámite previsional. Es así como ANÁLISIS constató que Rubén Alberto Dal Molín, DNI 13.171.569, figura con un trámite de jubilación ordinaria común iniciado con fecha 25 de junio de 2026. El trámite está radicado en la delegación Concordia y registrado con el número de expediente 376750.

En la revista ANÁLISIS de junio, en tanto, se informó de una situación similar del presidente del bloque de senadores del PJ: Marcelo Fabián Berthet, DNI 20.099.137, inició el trámite de jubilación ordinaria común el pasado 17 de abril y se encuentra en el área de Cómputos, bajo el número 373457.

Sindicalistas y juezas

Para el relevamiento realizado en la última edición de la revista, ANÁLISIS ingresó al portal web de la Caja de Jubilaciones para chequear si senadores, diputados, sindicalistas y otros protagonistas del debate habían iniciado sus trámites y encontró algunos datos relevantes.

De la comisión directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) comenzaron el trámite jubilatorio recientemente la secretaria gremial Susana Cogno; la secretaria de Acción Social, Natalia Edith Zucol; y la secretaria de Prensa, Adriana Vilchez.

De la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), iniciaron trámite jubilatorio el secretario adjunto Carlos José Varela y el de Relaciones Gremiales, Fabián Carlos Monzón.

Cabe señalar que para los docentes hay un régimen especial que les permite acogerse al beneficio a los 54 (varones) y 52 años (mujeres).

A la vez, en los últimos días, el portal Entre Ríos Ahora reveló que dos magistradas también dieron inicio a los trámites para jubilarse: se trata de las juezas de Garantías Elisa Esmeralda Zilli y Susana María Paola Firpo. La jueza Zilli inició el trámite el 18 de marzo, en tanto que la petición de Firpo ingresó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones el 17 de marzo. Se trata de dos funcionarias judiciales con extensa trayectoria.