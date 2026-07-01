La Multisectorial volvió a marchar contra la reforma previsional y exigió una urgente recomposición salarial

Gremios estatales, organizaciones sociales y fuerzas políticas nucleadas en la Multisectorial de Entre Ríos volvieron a movilizarse este martes hacia Casa de Gobierno para rechazar el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y reclamar una recomposición salarial para los trabajadores públicos. La protesta se desarrolló en el marco del séptimo paro provincial convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que mantiene el conflicto con el Ejecutivo por la negociación salarial y la iniciativa que modifica el sistema jubilatorio.

Durante la concentración, los distintos referentes coincidieron en advertir que el proyecto oficial implica un ajuste sobre los trabajadores activos y jubilados, al tiempo que reclamaron que el gobierno provincial presente una propuesta salarial superadora en la reunión paritaria convocada para el próximo lunes.

Los representantes sindicales y de organizaciones sociales reiteraron -en declaraciones al móvil de Radio Plaza- que mantendrán el plan de lucha contra la reforma previsional y cuestionaron el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

La secretaria general de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, sostuvo que la convocatoria de la Multisectorial respondió al rechazo unánime al proyecto previsional.

"No es una reforma, sino un ajuste brutal que sufriremos todos los trabajadores entrerrianos", afirmó, y aseguró que continuarán "dando pelea hasta el final" para defender la Ley 8.732. "La 8.732 no se toca. Plata hay y tiene que salir de los poderes concentrados, no de los bolsillos de los trabajadores", remarcó.

Por su parte, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, explicó que el paro provincial mantiene dos ejes centrales: la discusión salarial y la resistencia a la reforma previsional.

"Nuestro reclamo de hoy tiene que ver con lo salarial, más allá de la convocatoria del gobierno para el próximo lunes, y a eso se suma, por supuesto, nuestra resistencia a la reforma previsional", sintetizó.

En representación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes afirmó que la movilización también buscó visibilizar la situación laboral en distintos organismos públicos y cuestionó los despidos registrados en Concordia.

"Lo nuestro es claro: salario, no a la reforma previsional y defensa del Estado", expresó. Además, denunció los "100 despidos" en la Municipalidad de Concordia y sostuvo que "esta locura de Milei, de Frigerio y de Azcué hay que pararla porque, si no, se seguirá profundizando el desempleo y la miseria".

Desde el MST Nueva Izquierda, Nadia Burgos señaló que la movilización reflejó la unidad de distintos sectores frente al proyecto oficial y reclamó una recuperación urgente de los ingresos.

"Los trabajadores de la provincia estamos sufriendo una situación cada vez peor; nuestros salarios ya no llegan ni a la quincena", afirmó. También sostuvo que la presión ejercida por los gremios logró que el gobierno convocara nuevamente a la mesa paritaria y reclamó que allí se presente "una propuesta que recomponga todo lo que venimos perdiendo".

A su turno, el secretario general de AMET, Roberto Aguirre, vinculó el rechazo a la reforma previsional con el deterioro salarial que atraviesan los docentes.

"Son derechos ganados por los trabajadores y siempre los conquistamos estando en la calle", afirmó. Además, advirtió que los salarios permanecen desactualizados desde 2025 y aseguró que "hoy estamos aproximadamente en la línea de la indigencia".

Finalmente, el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, cuestionó el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo y pidió a los legisladores provinciales que rechacen la iniciativa.

"Estamos junto con el resto de los trabajadores para reclamarle al Gobierno que no avance con un proyecto que lo único que genera es empobrecimiento para los jubilados", expresó. "No puede ser que el único proyecto para la provincia sea el empobrecimiento; tiene que haber un proyecto de progreso social que implique mejores salarios para todos los trabajadores", concluyó.