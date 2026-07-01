Previo a las paritarias, ATE advierte que está un 7% por debajo de la inflación en lo que va del 2026

El próximo lunes la Provincia y los gremios estatales llevarán a cabo un nuevo encuentro paritario. El secretario general de ATE remarco que la convocatoria es a “destiempo” y agregó que es “un gobierno que ha licuado mucho el salario de los trabajadores”.

Sin embargo, Oscar Muntes resaltó que el encuentro será “sumamente necesario” porque la última propuesta salarial “no estuvo a la altura de lo que se necesitaba”. En ese sentido, señaló que la pérdida de poder adquisitivo es más del 40% desde que comenzó la gestión de Frigerio y en este año ya cosecha más de 7,2% de retraso salarial.

La postura del gremio en la paritaria

De cara a la reunión que se va a llevar a cabo en la Secretaría de Trabajo, el representante gremial anticipó que el punto a plantear en la mesa de negociación será pedirle un plan al Ejecutivo provincial para recuperar el poder adquisitivo no solamente respecto al dato inflacionario dado por Indec sobre mayo sino también en comparación con los porcentajes anteriores. “No vamos a andar con medias tintas”, dijo Muntes a Apf Digital.

En caso de que la propuesta no cumpla con lo esperado, Muntes informó que llevará la propuesta al Cuerpo Orgánico para debatir las acciones a seguir.

Advertencias de “castigos” por rechazar las propuestas

Un dato sobresaliente que dio a conocer el Secretario General es que en las negociaciones la Provincia “ha planteado que si no se acepta lo que se ofrece hay castigos”.

En ese contexto, Muntes mencionó que una de las consecuencias que ha tenido ATE por negarse es “descontarle la cuota solidaria que es un reconocimiento por Ley que tenemos todas las Asociaciones Sindicales que discutimos paritarias”.

Además, señaló que el Gobierno y UPCN “dejaron afuera a ATE” en la redacción del decreto que establecía la modalidad de concursos en la Administración Pública. “De acuerdo a lo presentado, el gremio mayoritario va a tener 7 puntos mientras que el minoritario 3”.

En sintonía con el párrafo anterior, también criticó la forma en que se define el gremio de mayoría. “Lo único que se ha emitido es una Resolución de la Dirección de Personal de la Provincia indicando que es UPCN con un 55%. Por eso pedimos que se haga una compulsa como corresponde, entregando documentación sobre la cantidad de afiliados que tiene cada uno de los gremios”.

¿Posibilidad de diálogo con UPCN?

En las últimas paritarias, ATE y UPCN tomaron postura diferentes ante lo presentado por el Gobierno en la mesa salarial.

En ese sentido, esta Agencia le consultó a Muntes si en esta oportunidad había posibilidad de que en la previa se establezca un diálogo para limar diferencias. Al respecto, respondió: “Es muy difícil cuando del otro lado hay un gremio que garantiza las políticas que lleva a cabo Frigerio”.

Además, agregó: “Hoy tenemos visiones diferentes y formas de transitar el sindicalismo y los momentos actuales. Mientras ATE dice que Milei vino a destruir el Estado, UPCN acompaña la gestión presidencial. Lo mismo a nivel provincial”.