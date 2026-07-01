Reforma previsional: Rodríguez Signes defendió el proyecto ante el Senado y pidió revisar algunos artículos

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado retomaron este miércoles el tratamiento del proyecto de ley denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, los legisladores recibieron al fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, quien expuso durante dos horas sobre los aspectos constitucionales de la iniciativa.

La reunión fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso, y contó con la participación de 13 senadores, además de diputados que siguieron el encuentro de manera presencial y remota.

Al comenzar su exposición, Rodríguez Signes calificó como "auspiciosa" la modalidad de trabajo adoptada por las comisiones y aclaró que su intervención estaría centrada "en los aspectos constitucionales y no políticos" del proyecto. Explicó además que, desde su función, el análisis apunta a los eventuales reclamos administrativos y a las herramientas jurídicas con las que contaría el Estado provincial en caso de que la futura norma sea judicializada.

En ese marco, sostuvo que "el sistema no soporta más el déficit, que afecta al Tesoro de la provincia", situación que atribuyó a la falta de actualización del régimen previsional. Según indicó, la Constitución impone como prioridad garantizar la sostenibilidad del sistema y de sus pilares, entre ellos la edad jubilatoria, los aportes y la movilidad, siempre dentro de los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Respecto del capítulo referido a la emergencia previsional, el fiscal recordó que no es la primera vez que la provincia declara una situación de ese tipo y señaló que actualmente el Tesoro provincial debe aportar 43.000 millones de pesos mensuales para sostener la Caja de Jubilaciones, al tiempo que indicó que se solicitan adelantos de coparticipación. No obstante, consideró que ese apartado del proyecto requiere una revisión en su redacción.

Rodríguez Signes también explicó que el proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo, aunque desde la Fiscalía de Estado realizó observaciones sobre algunos artículos. En ese sentido, planteó dudas respecto de puntos específicos, propuso modificaciones de redacción y se comprometió a remitir por escrito a los senadores los cambios que considera necesarios. "La ley marca pautas, no todo lo resolverá", expresó al cierre de su exposición.

Con la participación del fiscal de Estado, las comisiones continuaron el análisis del proyecto de reforma previsional y programaron una nueva reunión para la próxima semana, en la que seguirá el tratamiento de la iniciativa.