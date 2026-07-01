Rodríguez Signes cierra las exposiciones en el Senado por la reforma previsional

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, será el único expositor de la reunión que este miércoles mantendrán las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado donde continúa el tratamiento del proyecto de ley denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", impulsado por el Poder Ejecutivo.

El encuentro fue convocado para las 9 en la Sala de Comisiones y tendrá como principal orador al titular de la Fiscalía de Estado, quien cerrará la ronda de consultas que los senadores llevaron adelante durante las últimas semanas para recabar opiniones técnicas, políticas e institucionales sobre la iniciativa.

En la agenda del Senado no están previstas nuevas convocatorias de expositores, por lo que se estima que, una vez concluida la exposición de Rodríguez Signes, el oficialismo avanzará en los próximos días con la emisión del dictamen que habilite el tratamiento del proyecto en el recinto.

Cabe destacar que durante las últimas semanas, las comisiones recibieron a distintos especialistas, representantes de instituciones, referentes políticos y gremios para conocer sus opiniones sobre la propuesta, publicó Apf Digital.

En las reuniones realizadas esta semana expusieron los especialistas en Derecho Previsional y ex legisladores Emilio Castrillón y Raymundo Kisser, quienes analizaron distintos aspectos jurídicos del proyecto.

También fueron convocados el expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, e integrantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, quienes también realizaron aportes y observaciones sobre la iniciativa.

Previamente, los senadores escucharon a intendentes de distintas fuerzas políticas, que presentaron sus posturas en torno a la reforma.

Anteriormente habían sido convocados representantes de la Asociación de la Magistratura y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

En tanto, la primera ronda de invitados estuvo protagonizada por representantes gremiales de diversos sindicatos.

Con la presentación de Rodríguez Signes concluirá la etapa de consultas abierta por las comisiones, en una instancia clave del debate legislativo previo a la definición del dictamen y su posterior tratamiento por el pleno del Senado.