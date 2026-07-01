Se realizó una jornada sobre eficiencia energética y etiquetado de viviendas en Entre Ríos

Autoridades y personal técnico del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) participaron de la Jornada de Eficiencia Energética y Avances del Etiquetado de Viviendas en Entre Ríos.

La actividad fue organizada por la Fundación Erasus (Energías Renovables y Arquitectura Sustentable) y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos (Cauper), y se desarrolló en el Salón de los Colegios de la ciudad de Paraná.

Durante el encuentro se presentaron avances en materia de eficiencia energética aplicada a viviendas, el estado actual del sistema de etiquetado energético en Entre Ríos y experiencias de implementación en otras jurisdicciones.

La participación en esta actividad reviste especial importancia, ya que el IAPV se encuentra comprendido entre los organismos que deberán adecuar sus acciones y procedimientos a los lineamientos establecidos por la Ley Provincial de Etiquetado de Viviendas.

La jornada contó con la participación de representantes de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, de colegios profesionales, del IAPV y de la Fundación Erasus, constituyéndose en un ámbito de capacitación e intercambio técnico que contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para afrontar los desafíos que plantea la aplicación de la normativa vigente.

La iniciativa busca promover herramientas que contribuyan a mejorar el desempeño energético de las viviendas, reducir el consumo de energía, optimizar recursos y avanzar hacia ciudades más sostenibles.