Vázquez llamó a "bajar la espuma" en el PJ y postuló a Kicillof como síntesis del peronismo

El presidente del Partido Justicialista de Paraná, Jorge Vázquez, convocó al acto que se realizará este martes para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón y sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa de "reconfiguración", en la que consideró necesario privilegiar la construcción colectiva por encima de las disputas internas.

El dirigente afirmó que el legado del tres veces presidente mantiene plena vigencia frente al contexto político y económico actual, al tiempo que cuestionó las políticas del gobierno nacional y de la gestión provincial encabezada por Rogelio Frigerio.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Vázquez informó que el acto se realizará desde las 16.30 en la sede del PJ de Paraná y señaló que el objetivo será "rememorar a Perón, discutir su legado doctrinario y hacer una caracterización de la actualidad para analizar si realmente tiene vigencia su pensamiento y su acción de gobierno".

"Hoy Perón está más latente que nunca", aseguró, y sostuvo que las actuales políticas "ponen en evidencia la vigencia de las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica".

"El peronismo está en una etapa de reconfiguración"

Consultado sobre la situación interna del justicialismo, Vázquez admitió que existen tensiones entre los distintos sectores, aunque las consideró parte de un proceso natural.

"Nos encuentra en una etapa de reconfiguración. Hay tensiones naturales que no son ajenas a la historia del peronismo", afirmó.

No obstante, llamó a que los dirigentes actúen con responsabilidad política y prioricen la situación social por encima de las diferencias.

"Tenemos que priorizar la realidad que atraviesan los trabajadores, los sectores de la producción y los ciudadanos de a pie", sostuvo.

También cuestionó las reformas impulsadas por el gobierno provincial al considerar que "hacen retroceder en conquistas y derechos a la clase trabajadora".

Críticas a la experiencia del Frente de Todos

Al analizar la gestión nacional del peronismo entre 2019 y 2023, Vázquez consideró que la urgencia electoral terminó prevaleciendo sobre la construcción de un proyecto político sólido.

"La urgencia pudo más. Se logró ganar una elección, pero no se alcanzó la síntesis necesaria para construir un proyecto que garantizara gobernabilidad", expresó.

En ese sentido, planteó que el desafío actual consiste en elaborar una propuesta política con capacidad de confrontar con los sectores de poder económico y recuperar la confianza de la sociedad.

"Hay que apostar a lo colectivo, no buscar un mesías que venga a sacarnos del abismo", manifestó.

Respaldo a Axel Kicillof

Durante la entrevista, Vázquez fue consultado por el encuentro realizado el lunes con dirigentes entrerrianos y referentes vinculados al gobernador bonaerense Axel Kicillof, del que participó junto a Marcelo Casaretto.

El presidente del PJ Paraná confirmó su presencia y reveló que también mantuvieron una comunicación telefónica con el mandatario provincial.

"Estoy totalmente convencido de que la síntesis para este momento representa la figura de Axel Kicillof", afirmó.

Aclaró, sin embargo, que no se trata de una visión personalista.

"No por una cuestión de buscar un mesías, sino por lo que viene haciendo en la provincia de Buenos Aires y porque ha demostrado capacidad de conducción", argumentó.

Además, destacó que durante el encuentro se insistió en la necesidad de "bajar la espuma", evitar discusiones internas estériles y trabajar en una plataforma política que permita recuperar la credibilidad del peronismo.

"El fuego amigo no tiene que existir más"

Vázquez sostuvo que el principal desafío del justicialismo pasa por dejar atrás las confrontaciones internas y construir consensos.

"Sin demonizaciones, sin tirarnos con munición pesada. El fuego amigo no tiene que existir más; el fuego es para quemar", expresó.

Finalmente, consideró que el peronismo todavía tiene posibilidades de reconstruirse de cara a los próximos procesos electorales, aunque advirtió que ello dependerá de la capacidad de sus dirigentes para actuar con generosidad.

"Si somos inteligentes, si priorizamos lo que tenemos que priorizar y dejamos de mirarnos el ombligo, estamos ante una oportunidad. La Argentina necesita un peronismo con definiciones claras, con propuestas creíbles y con capacidad de representar nuevamente a la sociedad", concluyó.