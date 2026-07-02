Casaretto: "En lugar de bajar tarifas, Enersa invierte en la timba financiera y nombró 138 empleados"

El precandidato a gobernador por el peronismo Marcelo Casaretto cuestionó la realización de 138 nombramientos en Enersa y que parte de las ganancias de la empresa se destinen a fondos de inversión “mientras cobran tarifas caras a familias, industrias, clubes y comercios”.

En una publicación en redes sociales, el exdiputado y exministro -que hoy es referente del gobernador bonaerense Axel Kicillof en la provincia- advirtió que en lo que va de la gestión de Rogelio Frigerio fueron nombrados en Enersa “138 nuevos empleados con sueldos millonarios, a dedo, sin concursos, como pagos políticos”.

Puntualmente, desglosó que en 2024 se sumaron 42 nuevos empleados y otros 96 en 2025. “Son, en total 138, designaciones con sueldos millonarios, además de los funcionarios de la empresa, directores y síndicos, con sueldos de 20 millones mensuales”, precisó.

En el mercado financiero

Casaretto indicó también que Enersa tuvo ganancias netas por más de 78 mil millones de pesos en dos años “que salieron del bolsillo de las industrias, comercios, productores, clubes y familias entrerrianas”. A la par, indicó que la empresa pagó 31,5 mil millones de pesos por Impuesto a las Ganancias. “Eso es lo que los entrerrianos le pagamos a Milei”, puntualizó.

Luego, reveló que Enersa “destina más de 24 mil millones a fondos de inversión”, entre los cuales mencionó a Fima, Lombard, Delta, Compass, Balanz y bonos de Entre Ríos. “Todo esto mientras te cobra las tarifas caras”, resaltó.

“Las ganancias de Enersa están en el mercado financiero, cobran la energía cara para poner esa plata en la timba de Milei y Caputo. Una empresa del Estado no debe dar ganancias, sino que debe brindar un buen servicio a los entrerrianos. Si se genera un excedente, deben bajar las tarifas y dejar de aplicar los tarifazos”, consideró Casaretto

“El objetivo de esta empresa 100% propiedad del Estado provincial debe ser el desarrollo productivo de Entre Ríos y el bienestar de la población. No generar ganancias, ni realizar inversiones financieras, ni nombrar al ministro de Gobierno en el Directorio para darle un aumento salarial encubierto, sino trasladar los beneficios a productores, industriales, comerciantes y familias”, insistió.

Finalmente, el ex legislador opinó que “el gobernador Frigerio debería anunciar de inmediato beneficios de reducciones tarifarias para consumidores residenciales, industriales y comerciantes entrerrianos y un plan de inversiones para mejorar la calidad del servicio”.