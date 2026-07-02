Dal Molín: “Fue un error presentar el pedido de jubilación, pido disculpas y ya pedí el retiro del trámite”

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER-Federación) reconoció que “fue un error” presentar el trámite para jubilarse en medio del debate por la reforma previsional y aseguró que retiró el expediente. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Dal Molín –que tiene 69 años- admitió que no midió las repercusiones que tendría presentar el trámite para jubilarse: “La verdad que no lo medí, la verdad que no, y sé que es inoportuno, hubiese podido esperar 15 días más”.

“La verdad es que no lo evalué en los términos de que pudiera caer mal, pero también hace un año que yo venía tramitando esto y en algún momento algún amigo me dijo que, si lo presentaba, iba a salir el trámite, estaría jubilado y cuando se tratara este tema ya sería jubilado. Pero más allá de eso, creo que yo podría haber esperado 15 o 20 días, porque en lo personal si corren la edad no tengo ningún problema, cumplo perfectamente con las nuevas edades que pueden llegar a establecerse; lo mismo ocurre con los aportes, yo tengo 40 y pico de años de aporte; y tercero, a mí el cálculo del haber inicial me va a venir con la nueva ley y la movilidad me va a venir con la nueva ley, y lo que puedo perder ahora es el 3% porque yo creo que en función de los aportes que tengo y de la edad que tengo no es el 82% sino el 85 en la ley 8.732 y eso no va a estar en la nueva ley”, analizó el legislador.

En este marco, reiteró: “La verdad es que no lo evalué, fue inoportuno, fue un error haberlo presentado en medio del debate, hubiese podido esperar 15 días”.

Afirmó asimismo que el expediente “ingresó como un trámite común en la delegación Concordia, gestionado por el personal administrativo de la Municipalidad de Chajarí, que también está haciendo limpieza de sus legajos”.

Aclaró también “todos los pedidos están dados en el marco del corrimiento a la edad, pero no es mi caso. Entiendo que al empezar a correr la edad seguramente se inician trámites en virtud de eso, pero no es mi caso”.

En este contexto, reveló: “Ya pedí el retiro del trámite; a la chica que lo inició le pedí que lo retire porque no me modifica en nada”.

Asimismo, aseguró que nadie del gobierno provincial se comunicó con él por este tema, aunque reconoció que “es posible” que hubiera una molestia del gobernador Rogelio Frigerio. “Reitero que es por 15 días de distancia. Asumo mis errores y mis culpas y digo 15 días como plazo utópico para que se sancionara la ley, pero hubiese podido correrse que nada me modifica, porque cuando cobre, mi beneficio es cuando termine mi gestión recién dentro de dos años y voy a tener 71”.

Por último, sentenció: “Al trámite lo reinicio cuando salga aprobada la ley y listo, no hay problema y no tengo ningún apuro en retomarlo después”.