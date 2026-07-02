Frigerio pide una alianza con LLA: "Hay que dejar de lado los egos para confluir en una oferta electoral"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se mostró a favor de avanzar en una construcción política conjunta entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027 y sostuvo que la dirigencia debe relegar "intereses personales, partidarios, los egos y las vanidades" para consolidar una propuesta electoral que garantice la continuidad del rumbo iniciado por el gobierno nacional.

Además, respaldó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, consideró que abrirá una nueva etapa de diálogo entre la Nación y las provincias, defendió la necesidad de debatir la suspensión o eliminación de las PASO y detalló los principales reclamos que los gobernadores mantienen con la administración nacional.

En declaraciones al programa Radio Rivadavia, Frigerio aseguró que "lo que está en juego es muy importante" y remarcó que la sociedad ya expresó en las urnas que "no quiere volver atrás". En ese contexto, afirmó: "Hay que hacer un esfuerzo para que toda la dirigencia política deje de lado sus intereses personales, partidarios, los egos y las vanidades para intentar confluir en una oferta electoral común que asegure al menos que no vamos a volver atrás".

El mandatario recordó que en Entre Ríos ya se avanzó en ese camino y sostuvo que la experiencia provincial puede servir como antecedente para una construcción nacional. "Nosotros lo venimos haciendo desde la provincia de Entre Ríos y creo que es algo que hay que terminar de definir a nivel nacional también", expresó.

Frigerio consideró que el desafío excede las pertenencias partidarias y pasa por sostener un rumbo político y económico. "Tenemos que hacer todos un esfuerzo para dejar de lado las vanidades y los intereses personales, incluso partidarios, en pos de fortalecer un norte que claramente es muy distinto al que vivimos durante casi 20 años de kirchnerismo", señaló.

Consultado específicamente sobre una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, respondió que "el tango se baila de a dos" y sostuvo que todas las fuerzas involucradas deberán coincidir en ese objetivo. "Si para eso tenemos que deponer intereses personales, vanidades y egos, hay que ponerse a trabajar en eso", insistió.

Respaldo a Santilli

Durante la entrevista, el gobernador también celebró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete nacional y aseguró que la modificación permitirá mejorar la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

"Lo vemos con mucho entusiasmo. Diego Santilli ha probado en su trayectoria su capacidad de generar consensos y de gestionar. Para los gobernadores eso es muy importante", afirmó.

Asimismo, destacó que mantiene una relación de muchos años con el funcionario y consideró que esa cercanía facilitará los acuerdos. "Tiene un vínculo estrecho con la mayoría de los gobernadores y eso siempre facilita la posibilidad de impulsar reformas, obras y cambios que necesita la gente para vivir mejor", indicó.

Las prioridades de las provincias

Frigerio explicó que, más allá del debate electoral, la agenda de las provincias continúa centrada en cuestiones de gestión.

Entre los principales temas mencionó la concreción de obras de infraestructura, la definición de concesiones viales —como las rutas nacionales 14, 18 y 12— y la compensación para las provincias que mantienen sus cajas jubilatorias sin transferir a la Nación.

También señaló que puso a disposición del Gobierno nacional la experiencia de Entre Ríos en materia de reforma previsional y reiteró su respaldo a las reformas estructurales impulsadas por la administración nacional.

"La Argentina está creciendo, pero todavía hay sectores que necesitan recuperarse, como la construcción, el comercio y parte de la industria. Es importante que eso suceda cuanto antes", manifestó.

Debate sobre las PASO

Respecto de la discusión sobre las elecciones primarias, Frigerio sostuvo que el sistema debe ser revisado en el Congreso y señaló que el contexto económico obliga a repensar el gasto electoral.

Recordó que organizar una elección en Entre Ríos demanda alrededor de 5.000 millones de pesos y sostuvo que "claramente hay otras prioridades". En ese sentido, consideró que los partidos políticos deberían asumir la responsabilidad de definir internamente sus candidaturas.

Aunque aclaró que no conoce aún el texto definitivo del proyecto que impulsará el Gobierno nacional, se mostró favorable a debatir una suspensión o modificación del sistema de PASO.

Recaudación

Por último, el gobernador se refirió a la situación financiera de la provincia y afirmó que, tras varios meses complicados, mayo mostró una mejora en la recaudación.

Sin embargo, indicó que junio volvió a desacelerarse por cuestiones vinculadas a la coparticipación del impuesto a las Ganancias y expresó expectativas de una recuperación durante julio.

"Esperemos que julio se recupere. Hay fundamentos para pensar que eso va a ser así y necesitamos que mejore la recaudación para brindar mejores bienes y servicios públicos a la gente", concluyó.