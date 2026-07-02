Frigerio sobre la causa Jóvenes Emprendedores: "La Justicia tiene que encontrar la plata que se robaron"

El gobernador Rogelio Frigerio reclamó que la investigación judicial sobre la causa conocida como Jóvenes Emprendedores avance "hasta las últimas circunstancias", permita recuperar los fondos públicos desviados y determine todas las responsabilidades políticas vinculadas a la maniobra.

Cabe recordar que la investigación, que fue seguida de cerca por el periodista José Amado, de ANÁLISIS, implicó al exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, el abogado y escribano público Pedro Fernando Gebhart; los funcionarios de esta área Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico; y Alejandro David Usatinsky, señalado como reclutador de las personas a las hacían firmar la documentación para tramitar los préstamos. Hasta los últimos días, Rosas Vico era director del Servicio Administrativo Contable de la Secretaría de Turismo de la provincia y presentó su renuncia a raíz de esta causa judicial.

En una audiencia de juicio abreviado el 29 de junio, los cuatro imputados aceptaron tres años de prisión condicional, así como la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y el pago (por todos en total) de 100.886.792 pesos, monto que, según el contador de Fiscalía, se desvió a través de 319 créditos simulados.

Al referirse al caso, el mandatario señaló que la causa investiga el otorgamiento de préstamos falsos destinados a emprendedores que, según la investigación judicial, terminaban en manos de funcionarios. "La Justicia tiene la obligación de investigar. No estoy dispuesto a judicializar la política, como tampoco politizo la Justicia. Exijo que la Justicia se ocupe y llegue hasta las últimas circunstancias", sostuvo.

Frigerio remarcó que el objetivo principal debe ser reparar el daño causado a la sociedad. "La mayor reparación para los entrerrianos no es solo que haya condenas, sino que se recuperen los fondos públicos que les fueron robados. La Justicia se tiene que ocupar de encontrar esa plata que se robaron", afirmó.

El Estado reclamará los fondos desviados

Este jueves, el gobernador sostuvo que esos recursos -desviados por los exfuncionarios- pertenecen a todos los entrerrianos y deben volver al Estado para transformarse en obras, servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.

El mandatario consideró además que la investigación debe permitir reconstruir el recorrido de los fondos públicos y esclarecer el alcance completo de la maniobra. "No sé quién es responsable, hasta qué instancia de Gobierno hay responsabilidades en este como en todos los casos de corrupción que han salido a la luz de esos años, pero claramente hay una responsabilidad política, no se pueden hacer los sonsos", expresó.

Finalmente, Frigerio insistió en que los entrerrianos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos, a que se determinen todas las responsabilidades y a que el Estado recupere cada peso posible de los recursos públicos que fueron desviados.