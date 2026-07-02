La Liga de Concejales Justicialistas realizará su quinto encuentro provincial el sábado en Nogoyá

La Liga de Concejales Justicialistas hará en Nogoyá el quinto encuentro provincial, que reunirá a ediles de distintos departamentos para debatir estrategias de planificación urbana, articulación público-privada y fortalecimiento del entramado industrial y de microempresas en los municipios entrerrianos.

La concejal anfitriona, Guillermina López, contó que el conclave retomará el ciclo que ya pasó por Paraná, Concordia, Villaguay y Concepción del Uruguay. "El tema principal que nos convoca son los municipios y el desarrollo, el desafío de generar inversión, producción y trabajo. Y tiene que ver con este rol que tienen que fortalecer los Municipios por la falta de políticas de desarrollo, producción e industriales a nivel nacional y provincial".

En ese sentido, López remarcó que la discusión apunta a un horizonte de largo plazo: "Pensamos la estructura de las ciudades de cara a 2030-2050: cuáles son las herramientas que podemos elaborar, de qué forma podemos ser parte de la creación de una agenda público-privada que fortalezca tanto a las ciudades grandes como Paraná como a las intermedias como Nogoyá, donde tenemos un desarrollo industrial y de microempresas bastante activo, pero poco articulado".

En ese sentido, apuntó el lugar particular de los concejales donde el justicialismo es oposición: "El desafío del próximo encuentro es poder pensar el desarrollo productivo e industrial de nuestras ciudades".

Desde el bloque que la Liga sostiene en Paraná, la concejal Luisina Minni reivindicó el encuentro como un espacio de construcción colectiva frente a ese escenario: "La Liga demuestra que el peronismo entrerriano no se quedó a la defensiva: estamos generando agenda, articulando con el sector privado y discutiendo en serio cómo generar inversión y empleo genuino en cada una de nuestras ciudades. Eso es lo que el Gobierno provincial no hace, y por eso desde los Concejos Deliberantes asumimos la responsabilidad de proponer".

La dirigente paranaense adelantó además que el espíritu del cónclave es federal y propositivo. "No venimos solo a marcar lo que está mal, que es mucho. Venimos con propuestas concretas para que las ciudades intermedias y las grandes urbes tengan herramientas reales de planificación productiva. El desarrollo de Entre Ríos se va a construir desde los territorios, con un Estado presente, o no se va a construir", concluyó.