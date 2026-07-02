Michel: “Es un error traer a Entre Ríos la disputa política del conurbano bonaerense”

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) analizó la situación de crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos y el contexto de la economía nacional donde reiteró sus críticas hacia el proyecto de Javier Milei. Desde lo partidario, se refirió a la actualidad del peronismo y habló de “un proceso de reconstrucción”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel afirmó que “lo más importante de la reunión que tuvimos el otro día convocada por la CGT, es el diálogo directo que ya entablaron dos de los triunviros de la CGT, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli”.

“La reunión fue importante porque estaba la Cámara del sector avícola y lo que se hizo fue también un repaso en todas las empresas y lo que se está viendo en particular con la situación de Tres Arroyos, que no solo despidió 950 trabajadores en Entre Ríos sino también tiene 350 puestos de trabajo en conflicto en Ezeiza, es que hasta ahora es un problema acotado a la empresa porque había de alguna forma estructurado sus ventas mucho en el mercado exterior y al haberse caído determinados mercados, más el ingreso de productos importados generó esta situación. Es un dato positivo que no es algo que se esté replicando todavía a otro sector, sobre todo por la importancia de la actividad avícola en nuestra provincia, pero la verdad es que no se ve ninguna predisposición de la empresa de solucionar esto y no se ve ninguna predisposición de la provincia tampoco”, aseveró.

En ese marco, apuntó: “Ya nos sentamos también con el Estado nacional, lo que ocurre es que las herramientas que estaban disponibles para este tipo de conflictos, como por ejemplo el famoso Repro por el cual el Estado se hacía cargo de parte de los salarios, hoy el gobierno no lo está aplicando. Porque el problema es que el gobierno está buscando no aplicar únicamente un programa económico, sino cambiar el modelo social en la Argentina. Se está corriendo de determinadas cuestiones donde el Estado tiene que intervenir. El caso más claro que vemos es con el problema de sobreendeudamiento de las familias argentinas, no solo entrerrianas, sino de todo el país. Hay herramientas que se han utilizado antes, como los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES o de fondos públicos del Estado, que no es regalarle la plata a nadie, sino prestarle a una tasa de mercado razonable y con un plazo de devolución razonable para que las familias puedan salir de este ahogo financiero. Y el Estado no aplica esas herramientas por el modelo social que le quiere imponer al país. Entonces, así va a ser muy difícil”.

A su análisis agregó que “si la provincia, que tiene un agente financiero que le va muy bien en la provincia, en esta oportunidad no sienta al agente financiero y le pide que genere algún fondo de capital de trabajo para la empresa y se conforma con repartir un bolsón de comida una vez por mes a los trabajadores, la verdad es que a los trabajadores no les resolvemos el problema dándole un bolsón de comida, el problema se resuelve generando puestos de trabajo”.

En resumen, lo más positivo de la reunión fue el diálogo directo que la CGT entabló con el jefe de Gabinete para tratar de buscar una solución. Yo no veo de alguna forma predisposición hasta ahora ni del gobierno nacional, sobre todo de la Jefatura de Gabinete saliente, ni de organismos del Estado con capacidad de prestar fondos para un capital de trabajo. Acá hay que entender que hay que reconstituir el capital de trabajo para lo cual se necesitan 8 millones de dólares y son 60 días para que pueda empezar a faenar el frigorífico. Así que creo que tiene que ver más que nada con lo que se puede resolver con el jefe de Gabinete”.

Sobre los motivos de la crisis de Tres Arroyos, el legislador señaló que “la explicación que dieron desde la Cámara es que la empresa se había concentrado en empezar a crecer comprando plantas, a captar mercados del exterior, el proceso de la influenza le sacó mercados del exterior y el producto que ellos iban exportando o aplicando al mercado local se empezó a sustituir por importaciones, y el problema estaría únicamente acotado a esta empresa”. “Esto hasta ahora es verdad porque si vemos el resto de las empresas avícolas de la provincia hasta ahora no vemos que haya un proceso de despidos o de pérdida de puestos de trabajo. Lo vemos en otros sectores, como Unión BAT en Gualeguaychú que despidió 100 trabajadores, o en un montón de empresas más entrerrianas, pero no en el resto de la cadena avícola. Así que hasta ahora, según la Cámara, estaría acotada únicamente a esta empresa, con lo que tiene que ver con el plan de negocios de ellos”, reiteró.

Consultado por la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron a partir del 2024 en empresas privadas de Entre Ríos, puntualizó que “a nivel nacional, 300.000 puestos de trabajo se perdieron y únicamente se recuperaron 160.000, pero la informalidad, es decir, gente que perdió el puesto de trabajo que tenía y está haciendo alguna changuita totalmente en negro para poder recomponer el salario de bolsillo. Si uno lo mira en Entre Ríos, no hay datos públicos, el dato que yo vengo tomando y me parece que más se ajusta a la realidad es de un informe de CEPA que ya habla de más de 6.000 de puestos de trabajo perdidos en la provincia a nivel de la formalidad”.

Al respecto, explicitó que “hay un tema con los puestos de trabajo y esto es una cuestión metodológica que ningún gobierno pudo resolver que cuando se toma por CUIT de la empresa, se toma el domicilio fiscal y hay muchas empresas en Entre Ríos que el domicilio fiscal lo tienen en Capital Federal porque son grandes contribuyentes nacionales. Entonces, hay empresas grandes de Entre Ríos que el domicilio fiscal lo tienen en Capital, pero que el trabajador está en Entre Ríos. Por eso es difícil determinar el dato con precisión”.

Respecto de la situación general de las industrias entrerrianas, detalló que “tomando el caso particular del Parque Industrial de Gualeguaychú, Unilever no cerró, pero despidió 40 puestos de trabajo porque una línea de producción que la tenía únicamente en Argentina empezó a importar el producto de Brasil; Unión Bat, 100 empleados; Libi, otra empresa de Gualeguaychú que hace productos cosméticos, despidió 11 empleados y hubo una conciliación obligatoria donde los volvió a tomar, pero ya avisó que va a empezar con suspensiones”.

“El mayor problema que se está dando en Gualeguaychú tiene que ver con el comercio y la construcción. Hay únicamente tres sectores en la economía que están creciendo hoy, que es la minería, el agro y el petróleo y el gas. Son importantes para la economía argentina, generan divisas, pero solo generan el 10% de los puestos de trabajo. La mitad de los puestos de trabajo en nuestro país se generan por otras tres actividades económicas, que es la construcción, la industria y el comercio. Y esos sectores están totalmente planchados. Entonces uno lo que ve hoy en la Argentina, que hay que remontarse al periodo 91-94, es que el PBI crece en la economía, pero se pierden puestos de trabajo. Y eso se da justamente por este proceso de ‘peruanización’ de la ecomía argentina que es que únicamente funcionen actividades primarias que no generan puestos de trabajo y que las actividades que generan puestos de trabajo estén totalmente en caída”, describió.

Análisis sobre la realidad del peronismo

Respecto de los movimientos que comienzan a verse en el PJ con vistas a 2027 y el encuentro ligado a Axel Kicillof que se realizó en Paraná la semana pasada con ausencia de los principales referentes del peronismo entrerriano, Michel señaló: “La semana pasada tres veces hablé con Kicillof e incluso por chat me consultó por una actividad que habían hecho unos colaboradores de él en Concepción del Uruguay, así que problemas no hay ninguno. Lo que sí digo es que yo estoy convencido de que es un error traer la disputa, la interna política de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano –que hoy creo que está poniendo un freno a la reconstrucción del peronismo- a Entre Ríos”.

“No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hoy el peronismo tiene que anteponer las ideas a las personas, tiene que debatir, tiene que generar una construcción colectiva sin poner a las personas por delante, sino poner las ideas, discutir qué vamos a hacer con la agroindustria, qué vamos a hacer para crecer, qué vamos a hacer para desendeudar las familias argentinas, hablarles a los entrerrianos de los problemas de la gente, hablarles a los argentinos de los problemas de la gente, y no hablar de internas o de la rosca política, porque así no le vamos a cambiar la vida a nadie. Estoy convencido de que no hay que entrar hoy en el proceso de internas y menos importar el problema de la interna de la provincia de Buenos Aires a Entre Ríos”, definió.

Ante ello, aseveró que esa interna “está afectando al peronismo porque mientras todos los dirigentes sigan discutiendo respecto a si hay que poner tal persona o tal otra y únicamente se discuta y se caiga en la falacia de las personas y no discutir ideas, vamos a tener un problema. Este proceso ya se vivió en el 2019, se salió de una forma que fue exitosa para ganar la elección, pero después no sirvió para gobernar. Entonces, no se puede caer en lo mismo, acá lo que hay que hacer es anteponer las ideas, anteponer el debate, tener un programa de gobierno y después ver quién es la persona que puede encarnar ese proceso, que finalmente se deberá dirimir en una interna”.

“Todos tienen derecho a hacer política, pero todo el conurbano bonaerense está en un proceso de interna que no deja al peronismo avanzar en este debate de ideas, y traer esa interna o replicar esa interna acá en la provincia de Entre Ríos, no me parece conveniente”, resumió.

Respecto de las declaraciones del ex diputado provincial, con aspiraciones a la Intendencia de Concordia, Ángel Giano, quien aseguró que el peronismo no tiene candidato ni proyecto en Entre Ríos, Michel coincidió: “Que el peronismo a nivel nacional y provincial no tiene una conducción clara es así y eso siempre ocurre después de perder las elecciones. Yo creo que el peronismo, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino a nivel nacional, no tiene una conducción clara que lleve adelante este proceso y hay que construirlo entre todos, cada uno aportando su granito de arena para este proceso de reconstrucción. Y después me parece bien que todos los dirigentes salgan, se pongan a militar, a salir por la calle, a hablar con los vecinos, a escucharlos, me parece perfecto. Mientras más voces haya en este proceso de reconstrucción mejor es para el peronismo”.