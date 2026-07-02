Salto Grande avisa que “el caudal del río Uruguay se incrementará levemente en los próximos días”

Debido a lluvias abundantes ocurridas durante el domingo 29 en la subcuenca Alta del río Uruguay, y a las previstas para las próximas 48 horas, el caudal de aporte al embalse aumentará en los próximos días, y el nivel del embalse comenzará a subir a partir del fin de semana, informó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Aguas abajo, el nivel del río presentará un ligero aumento respecto a la semana previa; “aunque dentro de valores habituales o normales para los meses de invierno, y muy por debajo de los niveles de alerta”, aclararon desde la represa.

El sitio El Entre Ríos, que difundió la información, indicó que se estima que -al menos durante los próximos 5/7 días- el nivel del río estará por debajo de 8,0 metros en Concordia y 8,3 metros en Salto; siendo conveniente consultar el Comunicado oficial del Área de Hidrología con la actualiza diariamente.

Estas lluvias, o las que puedan producirse en las próximas semanas, son habituales en la subcuenca Alta durante invernal –y aunque en esta oportunidad fueron abundantes- forman parte de la variabilidad meteorológica que presenta nuestra cuenca.

El Comunicado Diario se actualiza aproximadamente a las 13, y se encuentra disponible en los canales oficiales del Organismo: www.saltogrande.org (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande (disponible para descarga gratuita para Android y Iphone).