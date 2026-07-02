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Trabajo dictó la conciliación obligatoria y hoy se realiza la primera audiencia por Unión Bat

02 de Julio de 2026 - 09:30

El encuentro se realizará en la sede del organismo laboral, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. La resolución establece que ambas partes deberán asistir personalmente y con representantes que cuenten con poder de decisión suficiente para avanzar en una instancia de negociación.

La audiencia se llevará a cabo luego de que la Secretaría dictara la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, en el marco de la Ley Nacional 14.786. La medida comenzó a regir a las 14 del miércoles 1 de julio y busca suspender el conflicto mientras se desarrollan las negociaciones.

Como parte de la resolución –que tiene fecha del 1 de julio– el organismo ordenó retrotraer la situación al estado de hecho previo a la comunicación de los despidos, con el objetivo de restablecer las condiciones existentes antes del inicio del conflicto.

En ese marco, intimó a Unionbat SA a reincorporar de manera inmediata a todos los trabajadores despedidos desde el 26 de junio y a abstenerse de adoptar represalias contra el personal o sus representantes sindicales durante la vigencia de la conciliación, publicó Apf Digital.

Asimismo, dispuso que el sindicato y los trabajadores dejen sin efecto todas las medidas de acción directa que estuvieran llevando adelante o tuvieran previstas, debiendo prestar tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación obligatoria.

La resolución también advierte que el incumplimiento de las intimaciones dirigidas tanto a la empresa como al sindicato podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación laboral vigente.

Tras tomar conocimiento de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo, los trabajadores se presentaron a la plata e intentaron ingresar, pero la empresa no se los permitió. Por ese motivo, el sindicato presentó una denuncia por incumplimiento de la conciliación.

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