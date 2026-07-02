Trabajo dictó la conciliación obligatoria y hoy se realiza la primera audiencia por Unión Bat

El encuentro se realizará en la sede del organismo laboral, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. La resolución establece que ambas partes deberán asistir personalmente y con representantes que cuenten con poder de decisión suficiente para avanzar en una instancia de negociación.

La audiencia se llevará a cabo luego de que la Secretaría dictara la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, en el marco de la Ley Nacional 14.786. La medida comenzó a regir a las 14 del miércoles 1 de julio y busca suspender el conflicto mientras se desarrollan las negociaciones.

Como parte de la resolución –que tiene fecha del 1 de julio– el organismo ordenó retrotraer la situación al estado de hecho previo a la comunicación de los despidos, con el objetivo de restablecer las condiciones existentes antes del inicio del conflicto.

En ese marco, intimó a Unionbat SA a reincorporar de manera inmediata a todos los trabajadores despedidos desde el 26 de junio y a abstenerse de adoptar represalias contra el personal o sus representantes sindicales durante la vigencia de la conciliación, publicó Apf Digital.

Asimismo, dispuso que el sindicato y los trabajadores dejen sin efecto todas las medidas de acción directa que estuvieran llevando adelante o tuvieran previstas, debiendo prestar tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación obligatoria.

La resolución también advierte que el incumplimiento de las intimaciones dirigidas tanto a la empresa como al sindicato podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación laboral vigente.

Tras tomar conocimiento de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo, los trabajadores se presentaron a la plata e intentaron ingresar, pero la empresa no se los permitió. Por ese motivo, el sindicato presentó una denuncia por incumplimiento de la conciliación.